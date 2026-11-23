A Fesap vai enviar uma carta ao primeiro-ministro exigindo que as negociações sobre salários e revisão de carreiras no Estado respondam mais rapidamente “às necessidades dos trabalhadores e das famílias”, disse esta segunda-feira o secretário-geral, José Abraão.

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Além da carta dirigida a Luís Montenegro, o secretariado nacional da Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap), que se reuniu esta segunda-feira em Lisboa, decidiu também que “tem de haver uma reunião suplementar” para prosseguir o processo negocial geral anual para a Administração Pública, de acordo com José Abraão.

Essa reunião suplementar vai ser pedida para que “se entre num outro ritmo, numa outra dinâmica de negociação que responda mais rapidamente àquilo que são as necessidades dos trabalhadores e das famílias”, segundo acrescentou.

O processo negocial tem estado a ser conduzido pela secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, no Ministério das Finanças, tendo o Governo proposto um aumento de 5% nas ajudas de custo e de transporte e uma subida de 30 cêntimos do subsídio de refeição dos trabalhadores do Estado, para 6,45 euros diários, quando o acordo plurianual em vigor determinava um aumento de 15 cêntimos por ano até 2029.

No final da última reunião com o Governo, o secretário-geral da Fesap considerou que a proposta era “uma pequena migalha” face ao aumento do custo de vista com que os trabalhadores se confrontam.

Sobre a revisão das carreiras gerais, que afeta cerca de 350 mil funcionários públicos, José Abraão disse que a Fesap recusou uma proposta de ajustamento do calendário negocial com o Governo e lamentou que o processo, iniciado no primeiro semestre de 2026, ainda não tenha sido concluído.

Para concluir o processo negocial de revisão das carreiras gerais foi entretanto proposta a realização de uma reunião na terceira semana de dezembro, segundo a Fesap.

Nas negociações anuais, os três sindicatos – Fesap, Frente Comum e STE – têm exigido ao Governo aumentos salariais para 2027 além do previsto no acordo plurianual, que prevê aumentos salariais de 2,30%, com um mínimo de 60,52 euros em 2027, de modo a fazer face à aceleração da taxa de inflação.

A Fesap, afeta à UGT, propõe que a base remuneratória na função pública suba para 1.050 euros em 2027, uma atualização mínima de 6,5% ou 95 euros para todos os trabalhadores e que o subsídio de alimentação seja aumentado para 10 euros por dia.

No que se refere ao salário mínimo na Administração Pública, o secretário-geral lamentou que o Governo não tenha acordado, até agora, passar dos 995,51 euros previstos no acordo plurianual (mais 60,52 euros face a 2026) para, pelo menos, 1.000 euros mensais.

José Abraão disse também que a Fesap está disponível para voltar a reunir-se com o ministro adjunto e da Reforma do Estado para fazer “uma avaliação das reorganizações, reestruturações e criação de agências que têm colocado trabalhadores de fora daquilo que inicialmente são consideradas as necessidades, mas que agora estão a ser chamados para voltar aos serviços”, tendo exemplificado com a área da Educação.

A Fesap, segundo o dirigente sindical, quer ainda que o Governo assuma o compromisso de reintegrar na Administração Pública os cerca de dois mil trabalhadores cujos contratos terminam no fim do PRR, cumprindo assim uma proposta nesse sentido aprovada pelo parlamento no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

O parlamento aprovou também uma proposta para a criação de um novo acelerador de carreiras no Estado que, de acordo com a federação, pretende fazer justiça aos trabalhadores que, não tendo sido afetados pelos dois períodos de congelamento, acabaram penalizados, tendo proposto iniciar negociações com o Governo no primeiro trimestre de 2027.