A Confederação Sindical Independente Fetico reafirmou a sua liderança nas empresas que integram a Associação Nacional de Grandes Empresas de Distribuição (ANGED), alcançando 56,76% da representação sindical e obtendo um total de 4 359 delegados.

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As eleições sindicais decorreram em empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, IKEA e Leroy Merlin, entre outras. A Fetico obteve 53,91% da representação sindical no Carrefour e 63,45% no Alcampo, consolidando a sua posição maioritária em ambas as empresas e «reafirmando a sua capacidade para representar os interesses de milhares de profissionais da grande distribuição», tal como salientou o sindicato.

A estes resultados junta-se o avanço registado no El Corte Inglés, onde o Fetico aumentou a sua representação em 6,32%. Este crescimento coloca o sindicato num empate técnico com o Valorian no Comité Intercentros, cuja mesa de negociação fica composta por cinco representantes do Fetico, cinco do Valorian, dois da UGT e um da CCOO.

«A posição que a Fetico alcançou neste setor é um caso único no nosso país e é fruto de anos de trabalho, durante os quais demonstrámos que a negociação e o acordo permitem obter mais avanços do que o confronto sindical a que estamos habituados. As condições de trabalho dos trabalhadores da ANGED melhoraram desde que nos tornámos a força sindical maioritária e vamos continuar a trabalhar para que continuem a melhorar. Estes resultados não só renovam a confiança dos trabalhadores na Fetico, como também o nosso compromisso para com eles», salientou Antonio Pérez, secretário-geral da Fetico.

A reconfirmação da liderança da Fetico na ANGED ocorre num momento de crescimento e expansão do sindicato, que continua a reforçar a sua posição na grande distribuição, ao mesmo tempo que alarga a sua presença em novos setores produtivos. Esta trajetória permitiu-lhe atingir os 10 000 delegados sindicais em Espanha, consolidando-se como o principal sindicato independente do país e como uma alternativa ao sindicalismo tradicional.

Os resultados destas eleições assumem especial relevância face à próxima negociação do acordo coletivo da ANGED, que termina a 31 de dezembro de 2026. A Fetico já contestou o acordo coletivo em vigor e, a 26 de novembro, será constituída a mesa de negociação.

Entre as principais reivindicações da Fetico destaca-se uma proposta de aumento salarial de 16% durante os três anos de vigência do próximo acordo coletivo, juntamente com um acréscimo de 3% de caráter consolidável. A organização propõe ainda reduzir a jornada de trabalho para 1 712 horas anuais e implementar um plano de pensões para os trabalhadores do setor.