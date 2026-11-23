A Fundação Cofares realizou o seu XXXI Concerto Beneficente de Natal no Teatro Real de Madrid, um evento que marca o início das celebrações natalícias e que reuniu sócios e sócias da Cofares, autoridades, representantes do setor farmacêutico e da saúde e o público em geral.

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Durante o evento, foi entregue o XXVI Prémio Fundação Cofares, um prémio que reconhece o trabalho de pessoas e entidades que se empenham em melhorar a qualidade de vida de coletivos com necessidades sanitárias ou sociais. Este ano, o seu valor monetário aumentou para 40 000 euros, o montante mais elevado nos seus 26 anos de história e um dos mais elevados entre os prémios do setor da saúde. Um facto que levou à receção de cerca de 150 candidaturas.

«Este encontro, além de ser já a nossa marca de identidade, é também um motivo para nos reunirmos e celebrarmos a solidariedade com música», salientou Eduardo Pastor, presidente da Cofares e da Fundação Cofares. «Há mais de um quarto de século que, através da nossa Fundação, impulsionamos iniciativas que contribuem para deixar uma marca positiva na sociedade, promovemos mudanças com compromisso social e criamos oportunidades, especialmente para os mais vulneráveis», acrescentou.

Na sua intervenção, o presidente também sublinhou a importância de as empresas assumirem um papel ativo em termos de consciência e ação social. «Para nós, liderar o setor significa assumir a responsabilidade de retribuir, multiplicar e proteger tudo aquilo que recebemos do nosso entorno». Um compromisso que continua a crescer, uma vez que, este ano, a Fundação Cofares iniciou uma nova etapa, marcada por um novo Plano Estratégico, cujo objetivo é ampliar o alcance dos seus projetos, iniciativas e parcerias.

Nesta edição do Prémio Fundação Cofares, a Fundação Querer foi distinguida pela sua iniciativa TALENT for Neurodiversity, uma ferramenta digital desenvolvida em colaboração com a Universidade de Sevilha e a Specialisterne que permite identificar as capacidades de crianças com perturbações do neurodesenvolvimento e oferecer, com base nisso, um acompanhamento educativo mais personalizado.

Durante a cerimónia de entrega do prémio, Pilar García de la Granja, presidente e fundadora da Fundação Querer, salientou que «esperamos que o TALENT for Neurodiversity seja uma ferramenta específica para determinar, desde tenra idade, os interesses genuínos das crianças neurodivergentes e os seus pontos fortes. O objetivo é adaptar os currículos pedagógicos de forma a que conduzam a uma inclusão real na vida adulta».