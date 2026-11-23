O Governo aprovou uma proposta de lei para começar a transpor a diretiva europeia sobre o IVA digital, tendo enviado o documento para o Parlamento no final da semana passada. Como esperado, faz apenas alguns ajustamentos às regras sobre comércio eletrónico e regimes de balcão único do IVA que são obrigatórios até ao final de 2026 para entrar em vigor no início do próximo ano.

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“As alterações visam aperfeiçoar as regras de IVA aplicáveis ao comércio eletrónico transfronteiriço”, refere o documento que alarga a “regra do ‘fornecedor ficcionado’, que considera que o sujeito passivo que facilita determinadas transmissões de bens através de uma interface eletrónica adquiriu e transmitiu pessoalmente esses bens”.

Esta regra, detalha, “passa a abranger também transmissões efetuadas por fornecedores não estabelecidos na União Europeia a sujeitos passivos cujas aquisições intracomunitárias de bens não estejam sujeitas a IVA”.

Por outro lado, “para simplificar o cumprimento das obrigações de IVA relativas às transmissões de energia, designadamente no âmbito da mobilidade eletrónica, permite-se que determinadas transmissões de gás, eletricidade, calor ou frio efetuadas por sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-membro de consumo sejam declaradas no regime de balcão único da União”.

A proposta de lei prepara igualmente a “cessação progressiva do regime de vendas à consignação em transferências intracomunitárias de bens” e são ainda “introduzidos ajustamentos ao âmbito e às condições de acesso aos regimes de balcão único, aos elementos exigidos para o registo e as regras relativas ao facto gerador e a exigibilidade do imposto”. Estas alterações são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2027.

Tal como o EContas tinha avançado, eram esperados apenas alguns ajustamentos, obrigatórios até ao final deste ano, na proposta de lei que seria apresentado pelo Executivo. As medidas que têm de ser transpostas até ao final de 2026 devem representar “apenas ajustamentos ou alterações de natureza pontual a regimes já existentes e que terão um impacto moderado a limitado sobre as empresas portuguesas”, apontou Martim Teixeira.

O sócio da área Fiscal da Pérez-Llorca explicou que uma das medidas estava relacionada com a responsabilidade das plataformas de e-commerce pelo IVA devido sobre vendas de bens. “A regra relativa a bens vendidos dentro da UE por fornecedores não estabelecidos na União passa a abranger expressamente determinados sujeitos passivos e pessoas coletivas cujas aquisições intracomunitárias não estão sujeitas a IVA. Ou seja, há um mero alargamento do âmbito das operações relativamente às quais as plataformas de e-commerce são (ou passam a ser) responsáveis pelo respetivo IVA”, disse.

O especialista explicou ainda que haveria um “alargamento das operações que podem beneficiar dos balcões únicos de IVA” em que “deixa de ser exigido que o consumidor resida na UE, passando a ser relevante o critério de que serviço seja tributável num Estado-Membro (mesmo que o consumidor/cliente não seja residente aí)”. Por outro lado, referiu, “determinados fornecimentos de gás e eletricidade realizados por fornecedores estabelecidos fora da UE podem passar a beneficiar do mecanismo Balcão Único Extra-União (evitando-se um registo de IVA em cada Estado-membro apenas por essas operações)”.

A diretiva europeia vai tornar as obrigações de comunicação para efeitos do IVA relativas às operações transfronteiriças totalmente digitais até 2030 e ainda exigir que as plataformas em linha paguem IVA sobre os serviços de arrendamento de alojamento de curta duração e de transporte rodoviário de passageiros na maioria dos casos em que os prestadores de serviços a título individual não cobram IVA. Esta regra, que poderá elevar os custos destes serviços, apenas vai entrar em vigor a partir de 2028.