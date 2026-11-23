O Governo prepara-se para aprovar no próximo mês o relatório final sobre as infraestruturas críticas. A garantia foi dada esta segunda-feira pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, durante a conferência anual da Anacom.

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“Em dezembro o Governo irá aprovar o relatório final das infraestruturas críticas, está neste momento para consulta e verificações de segurança, e estaremos em condições de definir aquilo que são as infraestruturas necessárias para garantir que a economia continua a fluir”, sublinhou Miguel Pinto Luz.

O relatório final das infraestruturas críticas é um documento de planeamento estratégico que pretende identificar as infraestruturas essenciais ao funcionamento do país, avaliar os riscos a que estão expostas e definir medidas para garantir que continuam operacionais em situações de crise.

Na prática, o objetivo é perceber quais são as infraestruturas que Portugal não pode deixar de ter a funcionar e como protegê-las.

Por outro lado, Miguel Pinto Luz criticou o caminho seguido pela Europa nos últimos anos na área das telecomunicações, considerando que o excesso de burocracia e a falta de desenvolvimento estão a comprometer a competitividade do setor. O ministro apontou também o que considera ser um afastamento entre a realidade do mercado e a posição dos reguladores nacionais, que continuam a admitir a entrada de novos operadores, numa altura em que o setor precisa de maior consolidação.

“Quando o Digital Networks Act (DNA) aponta para maior consolidação do mercado e os reguladores dos países apontam para o surgimento de novos operadores no mercado, manifestamente estão divorciados da realidade, afirmou, dando como exemplo a diferença entre os Estados Unidos, com três operadores, e a Europa, “com mais de 90”. Na perspetiva do ministro, esta fragmentação dificulta a mobilização do investimento necessário para reforçar a resiliência das infraestruturas.

O governante mostrou-se também favorável a uma revisão das regras europeias para o setor, nomeadamente no que diz respeito ao DNA, cuja discussão a presidência irlandesa está a acelerar. “Eu tenho a opinião que devemos tomar uma decisão o mais rápido possível e já estamos a perder esse campeonato”, afirmou.

Renovação do espetro com prazos mais longos

Entre as mudanças que defende está o alargamento dos prazos das licenças de espectro, em linha com as propostas do DNA e do relatório Draghi, que apontam para renovações de, pelo menos, 40 anos ou mesmo para prazos indefinidos. “Quem não percebe a importância da renovação de licenças no mínimo de 40 anos ou até de limites indefinidos das próprias licenças não está a perceber o que está a acontecer no mundo”, sustentou.

Miguel Pinto Luz defendeu ainda que o preço pago pelo espectro deve estar separado da decisão regulatória e que as obrigações de investimento nas redes não devem ser confundidas com o valor pago pelas licenças. Para o ministro, “o preço que se paga pelo espectro tem que estar desacoplado da decisão regulatória”, criticando também a ideia de avaliar as propostas dos operadores sobretudo pelo investimento que se comprometem a realizar nas redes.

A posição de Miguel Pinto Luz surge num contexto de divergência entre o Governo, a Anacom e os operadores de telecomunicações sobre a duração das licenças de espectro. MEO, NOS e Vodafone pretendiam renovar os direitos de utilização das frequências que terminam em 2027 por mais 20 anos, mas a Anacom apresentou uma proposta de renovação por períodos mais curtos, que, consoante as faixas, se estendem até 2033 e outra parte até 2041 e 2042.

As operadoras contestaram a solução, alertando para a falta de previsibilidade e para o impacto na capacidade de investimento nas redes.

Do lado da Digi, a posição é diferente. A operadora romena opõe-se à renovação dos direitos nos moldes propostos pela Anacom, defendendo uma redistribuição do espectro através de um novo leilão, com limites à quantidade de frequências atribuídas a cada operador e condições que permitam reforçar a concorrência. A empresa reclama também acesso a mais frequências, incluindo um bloco disponível na faixa dos 700 MHz, e considera que a manutenção da atual distribuição favorece as operadoras históricas e dificulta a sua expansão em Portugal.

Anacom alerta para vulnerabilidades das redes e defende investimento na prevenção

Sandra Maximiano, presidente do conselho de administração da Anacom, defendeu que o apagão de 28 de abril e a tempestade Kristin vieram expor as vulnerabilidades das infraestruturas críticas e a forte interdependência entre as redes elétricas e as telecomunicações. “Não podemos olhar para estas situações em separado”, sublinhou, considerando que os dois acontecimentos devem servir de lição para reforçar a resiliência do país.

A responsável reconheceu que criar redundâncias e proteger as fontes de energia tem custos, mas alertou para as consequências de uma interrupção dos serviços, seja para uma empresa que deixa de conseguir operar, um hospital ou uma família que, numa situação de emergência, fica impossibilitada de comunicar. “Investir na prevenção adequada representa uma escolha economicamente vantajosa”, afirmou.

Entre as soluções possíveis, apontou o enterramento de cabos em determinadas zonas, a criação de percursos alternativos para as redes e a utilização de ligações por satélite. Sandra Maximiano destacou ainda a posição estratégica de Portugal na rede internacional de cabos submarinos, alertando que estas infraestruturas estão expostas a acidentes, fenómenos naturais e ciberataques.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h07)