O ministro Adjunto e da Reforma do Estado anunciou esta segunda-feira que a lei-quadro de calamidades está finalizada e encontra-se em processo legislativo. O diploma pretende estabelecer um conjunto de regras e procedimentos para responder a situações excecionais, abrangendo vários tipos de incidentes extraordinários.

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“Temos já preparada e em processo legislativo uma lei-quadro de calamidades. Não só para físicas, mas também epidemiológicas e cibernéticas”, afirmou Gonçalo Matias no encerramento da conferência anual da Anacom, dedicada ao tema da resiliência das comunicações. “Vamos aprovar e está já em fase avançada”, acrescentou o governante.

A Lei das Calamidades foi apresentada pelo Governo em abril, no âmbito do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR). O diploma destina-se a uniformizar regras e procedimentos em situações excecionais, procurando evitar a fragmentação das respostas e garantir maior previsibilidade na atuação do Estado.

À margem da conferência, Gonçalo Matias explicou que a criação de um quadro legislativo para responder a situações de calamidade já estava a ser equacionada desde a pandemia de Covid-19, mas nunca chegou a avançar.

“Já estava pensada desde o Covid. Houve até a ideia de a Provedora de Justiça fazer o projeto e depois nunca avançou. O que temos assistido, primeiro no Covid e depois na Kristin, é que há sempre necessidade de legislar para criar um quadro legislativo para reagir a essa calamidade. É muito melhor termos um quadro estabilizado de calamidades, até porque infelizmente têm vindo a repetir-se”, afirmou.

O ministro garantiu que a base do diploma já está concluída e espera que a aprovação aconteça em breve. “A base da lei já está pronta e, quando for aprovada, Portugal terá um nível de preparação e de planeamento que nos permitirá enfrentar futuras calamidades com muito mais tranquilidade”, sustentou.

Gonçalo Matias destacou ainda que 99% dos pagamentos relativos aos prejuízos provocados pela tempestade Kristin já foram efetuados, reconhecendo, contudo, que houve alguns atrasos. “Neste momento, 99% dos pagamentos [relativos à tempestade Kristin] estão feitos. Houve alguns atrasos, é verdade, mas 99% estão feitos, sobretudo se compararmos com os incêndios. E esta lei das calamidades é para reforçarmos a resposta”, concluiu.

O ministro da Reforma do Estado anunciou ainda que a plataforma eletrónica para reportar danos e aceder a apoios financeiros em caso de catástrofe já está concluída. “A criação de uma plataforma eletrónica para a submissão e reporte dos danos está pronta. Se a tempestade Charles tivesse acontecido, ela já estaria pronta”, sublinhou Gonçalo Matias, no encerramento da iniciativa do regulador das comunicações.

O governante explicou que a plataforma, financiada pelo PTRR, pretende facilitar o acesso das pessoas afetadas a apoios financeiros para a reparação de danos nas suas habitações. A simplificação do processo de candidatura foi uma das prioridades, depois de, na sequência da tempestade Kristin, os cidadãos terem de “preencher formulários com 275 campos” para reportar os prejuízos e pedir ajuda.

O ministro referiu ainda que, durante a passagem da tempestade Kristin, foram pedidos aos cidadãos documentos que já estavam na posse do Estado. Uma situação que, garantiu, não voltará a repetir-se. “Proibimos isso”, afirmou, ressalvando que a lei da interoperabilidade veio permitir simplificar este processo.