Sofia Galvão vai substituir Ana Margarida de Carvalho, atual presidente do CGI, indicada em julho de 2021 pelo Governo de António Costa.

O Governo escolheu a advogada Sofia de Sequeira Galvão para integrar o Conselho Geral Independente (CGI) da RTP no mandato de 2027-2032. A indicação foi comunicada à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) no dia 12 de novembro, “por forma a prover a vacatura que entretanto resultará do termo do mandato de uma personalidade daquele órgão colegial indicada pelo Governo”, cita a ERC, que emitiu no dia 18 de novembro parecer favorável à nomeação. O novo mandato deverá iniciar-se a 1 de janeiro de 2027 e terminar a 31 de dezembro de 2032.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A indicação pelo Governo destina-se então a preencher a vaga que ficará disponível com o termo do mandato de uma das personalidades do CGI escolhidas pelo Executivo. Ou seja, embora a ERC não aponte nomes, Sofia de Sequeira Galvão deverá substituir Ana Margarida de Carvalho, nomeada pelo Executivo de António Costa em julho de 2021 e, desde janeiro, presidente do CGI.

Sofia de Sequeira Galvão é advogada, especializada em Direito do Urbanismo e do Ordenamento do Território. Foi secretária de Estado da Administração Pública e secretária de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no Governo de Pedro Santana Lopes, entre 2004 e 2005. Fundou a sociedade Sofia Galvão Advogados, que integrou a PLMJ em 2024, passando a exercer nesta sociedade como consultora sénior.

O Conselho Geral Independente é o órgão responsável por supervisionar e fiscalizar o cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e televisão e pela escolha do conselho de administração. É composto por seis membros, dois escolhidos pelo Governo, dois pelo Conselho de Opinião da RTP e dois cooptados pelos restantes.

Nas últimas semanas o CGI conduziu o processo de escolha da nova administração da RTP, tendo optado por reconduzir Nicolau Santos e Hugo Figueiredo.

Dois dos seis membros do Conselho Geral Independente da RTP votaram contra a recondução de Nicolau Santos e Hugo Figueiredo, defendendo a candidatura de Francisco Teixeira e Gustavo Santos Lima. Um dos votos vencidos considerou que a atual administração não reúne condições para permanecer mais um mandato. A fundamentação da decisão revelou também que a dupla vencedora não teve a melhor classificação na avaliação do projeto estratégico nem na apresentação perante o próprio CGI.

A informação foi divulgada pelo próprio CGI, dez dias após o anúncio da decisão. O órgão enviou aos media o extrato da ata relativo à escolha do presidente e do vogal não financeiro do Conselho de Administração da RTP. “A divulgação surge num contexto de contestação à transparência do processo. A 10 de novembro, a Iniciativa Liberal tinha pedido acesso aos documentos que sustentaram a escolha, incluindo os critérios de avaliação, os relatórios da empresa de recrutamento e as atas das reuniões do CGI”, apontava o comunicado.