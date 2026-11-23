O Governo terá de promover uma auditoria às concessões rodoviárias no próximo ano, devendo ser remetido ao Parlamento e ao Tribunal de Contas até ao final de setembro. A medida resulta da aprovação esta segunda-feira de uma proposta do Bloco de Esquerda, no âmbito das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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Com a viabilização da iniciativa, o Executivo terá de avançar com os procedimentos necessários a esta auditoria técnica, financeira e jurídica independente a todos os contratos de concessão e de subconcessão rodoviária do Estado em vigor, incluindo os das travessias rodoviárias do Tejo.

A proposta prevê que a auditoria será coordenada pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF), com a colaboração da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos e da Infraestruturas de Portugal, e com a participação de peritos independentes indicados por instituições de ensino superior públicas, “sem prejuízo das competências do Tribunal de Contas”.

O relatório terá de ser publicado e remetido à Assembleia da República e ao Tribunal de Contas até ao final de setembro do próximo ano. Pelo caminho ficaram os pontos da proposta que diziam respeito ao plano de reversão de concessões rodoviárias.