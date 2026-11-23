Parlamento aprova estudo para criação de base naval permanente nos Açores
A Marinha mantém um navio nos Açores em missões de quatro a cinco meses, mas não dispõe de instalações para reparar embarcações. A proposta do Chega prevê estudar uma solução.
A criação de uma infraestrutura naval com capacidade para apoiar permanentemente os navios da Marinha nos Açores vai avançar para fase de estudo, depois de o Parlamento ter aprovado uma proposta de alteração do Chega ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027). A iniciativa determina que o Governo, em articulação com a Marinha, inicie durante o próximo ano os estudos e procedimentos necessários à criação de uma base ou infraestrutura de apoio naval no arquipélago.
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A proposta estabelece que os trabalhos deverão “determinar a localização, a dimensão e as instalações necessárias ao abastecimento, manutenção e apoio às guarnições“. As conclusões terão de ser apresentadas à Assembleia da República até ao final de 2027, de acordo com o texto aprovado.
A iniciativa não determina a construção de uma nova base naval nem fixa um montante de investimento. Prevê antes que os estudos identifiquem as necessidades e os custos, avaliando a possibilidade de aproveitar instalações já existentes e as opções de financiamento, incluindo fundos nacionais, europeus e da NATO.
Na justificação da proposta, o partido liderado por André Ventura argumenta que “a Marinha mantém em permanência um navio nos Açores” com missões que duram entre quatro e cinco meses, mas não dispõe no arquipélago de um ponto de apoio naval com capacidade de manutenção.
Durante as missões, “os navios dependem de cais comerciais e de poucas estruturas que a Marinha tem na região: o Comando da Zona Marítima, o Centro de Comunicações e o Depósito POL NATO de Ponta Delgada”. Ademais, quando uma embarcação avaria, “os meios técnicos [necessários à reparação] têm de vir do continente”, refere o partido.
A proposta aponta ainda que, até ao final de 2024, a Marinha tinha enviado dez vezes uma Equipa de Intervenção Rápida para reparar navios em missão. O Chega considera que uma infraestrutura própria permitiria aumentar a autonomia operacional dos meios navais nos Açores, apoiar embarcações aliadas e reduzir a dependência da Base Naval de Lisboa.
Entre as instalações a avaliar estão o cais militar da Praia da Vitória, na ilha Terceira, e o cais do Depósito POL NATO de Ponta Delgada, cuja reabilitação é financiada pela própria Aliança Atlântica. A iniciativa deixa à Marinha a responsabilidade de identificar o que poderá ser aproveitado, as obras necessárias e os custos associados.
A proposta agora aprovada recupera essa ambição para os Açores. Na exposição de motivos, o Chega salienta também a posição estratégica do arquipélago no cruzamento de rotas marítimas e de cabos submarinos que Portugal tem a obrigação de vigiar, referindo o aumento da presença de navios russos nas águas sob jurisdição nacional.
O partido defende que uma infraestrutura nos Açores permitiria reforçar a capacidade de vigilância e resposta na região, além de criar condições para fixar militares naturais do arquipélago e apoiar o recrutamento do ramo das Forças Armadas.
A medida passa agora a integrar o processo orçamental, mas a concretização da infraestrutura dependerá dos estudos a desenvolver pelo Governo e pela Marinha e das decisões posteriores sobre localização, investimento e financiamento. A votação final global do OE2027 está marcada para esta terça-feira, 24 de novembro.
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