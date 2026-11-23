O financiamento para a operabilidade de um sistema integrado dos bilhetes dos transportes públicos terá de avançar no próximo ano, na sequência da aprovação esta segunda-feira de uma proposta do Chega de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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A medida que teve ‘luz verde’ esta segunda-feira à tarde nas votações na especialidade da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) estipula que, em 2027, o Governo tem de assegurar, através do Fundo para a Mobilidade e Transportes, o “financiamento da integração das autoridades de transportes e dos operadores de transporte público de passageiros na plataforma nacional 1bilhete.pt”.

O financiamento deverá ser feito mediante a comparticipação das despesas necessárias à adaptação tecnológica e à interoperabilidade dos respetivos sistemas de bilhética, não sendo, contudo, definido um valor máximo de dotação.

A plataforma 1bilhete.pt é um projeto de bilhética integrada que já existe, cujo desenvolvimento tecnológico está a cargo da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e dos Transportes Intermodais do Porto (TIP) e que é supervisionado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), à qual podem aderir autoridades e operadores de transportes públicos de passageiros.

Ao longo dos últimos anos, na especialidade dos orçamentos do Estado, os partidos têm apresentados medidas para promover a interoperabilidade do sistemas integrados, mas o processo ainda não foi concluído.

Os partidos aprovaram também uma iniciativa do PSD/CDS-PP, para reforçar a capacidade do IMT para realização dos exames de condução. Assim, passa a ser definido um prazo máximo, de 45 dias, para o IMT marcar o exame depois do pedido para a sua realização e passa a ser publicado, por trimestre, no site do IMT, os tempos de espera e os pedidos de exame pendentes em cada centro do IMT.

É ainda alargado o prazo de validade do exame de código para efeitos da realização do exame de condução, “quando o atraso na sua realização resultar de falta de resposta ou atraso na marcação do exame por parte do IMT”, pode ler-se na iniciativa.