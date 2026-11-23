A Valley Business & Tech School analisou a forma como as empresas utilizam a IA, a automatização e o «retalho aumentado» para redefinir as suas campanhas, reforçar a experiência do cliente e a ligação com os consumidores num dos maiores eventos comerciais do ano, como é a Black Friday.

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A Black Friday consolidou-se como um dos principais eventos comerciais do ano e como uma montra de como a tecnologia está a transformar o comércio. Por trás dos descontos, das promoções limitadas e das recomendações personalizadas que os consumidores recebem, existe uma estratégia que as marcas preparam com meses de antecedência, recorrendo cada vez mais à aplicação da IA, da automatização, da análise de dados e dos sistemas de recomendação, entre outras ferramentas, para reforçar a ligação com os consumidores.

Estas soluções tornaram-se uma peça fundamental para o impulso da Black Friday, permitindo que o retalho e o comércio eletrónico transformem a experiência de compra, antecipem as necessidades dos seus clientes e ofereçam propostas cada vez mais personalizadas. Foi o que salientaram na The Valley Business & Tech School, uma escola de negócios pertencente ao Grupo UAX, que analisou como estas tecnologias se estão a tornar um catalisador para o crescimento das vendas durante este evento que já se consolidou como um fenómeno de consumo.

De facto, este ano, os espanhóis prevêem gastar, em média, 175 euros nas suas compras durante o fim de semana da Black Friday, de acordo com o Holiday Retail Report 2026 da Shopify. Esta evolução na utilização das tecnologias é um dos eixos centrais do relatório «Rethink Retail: Invisible Commerce. Navegando na nova Era do Comércio’, elaborado pela The Valley, que analisa como a inteligência artificial, a automatização e outras soluções estão a redefinir a relação entre empresas e consumidores e a moldar um novo modelo comercial mais conectado, eficiente e centrado no cliente. Algo que se torna evidente na Black Friday, que se consolidou como um reflexo da transformação que o mercado está a atravessar.

«A Black Friday já não consiste apenas em oferecer o maior desconto. As empresas passam semanas a analisar os hábitos dos seus clientes, a identificar quais os produtos que suscitam maior interesse e a conceber campanhas adaptadas a diferentes perfis. A inteligência artificial permite processar toda essa informação e tomar decisões mais precisas, mas o verdadeiro desafio reside em aproveitar o potencial da tecnologia para criar experiências relevantes e construir relações de longo prazo com os consumidores», afirmou Ana Villalba, diretora da The Valley Business & Tech School.

PERSONALIZAÇÃO E CIBERSEGURANÇA

A par da utilização da IA e da análise de dados, a The Valley identificou outras tendências tecnológicas que, ano após ano, ganham cada vez mais importância durante a Black Friday. É o caso do «augmented retail», que incorpora ferramentas como assistentes virtuais, motores de busca baseados em linguagem natural e sistemas inteligentes capazes de orientar o utilizador durante o seu processo de compra. Durante a Black Friday, estas soluções facilitam a pesquisa e a comparação de produtos, esclarecem dúvidas sobre as suas características e ajudam os consumidores a encontrar opções adaptadas às suas preferências.

Por seu lado, a «tecnologia invisível» aposta na integração natural da tecnologia em todos os canais comerciais, eliminando barreiras entre as experiências físicas e digitais. Este modelo permite que as empresas interliguem as informações das suas lojas, plataformas de comércio eletrónico e sistemas de atendimento ao cliente para oferecer uma experiência coerente, independentemente do canal escolhido pelo consumidor.

Além disso, face a campanhas de grande intensidade comercial, a The Valley salienta que a cibersegurança se tornou uma ferramenta crucial para garantir a proteção e a confiança do cliente.

A aplicação da tecnologia está presente desde a preparação da campanha da Black Friday, muito antes de os consumidores receberem as promoções. As empresas analisam os resultados de campanhas anteriores, as pesquisas realizadas pelos utilizadores, os seus hábitos de compra e a evolução da procura para identificar oportunidades comerciais e adaptar as suas estratégias aos diferentes perfis de clientes.

Neste processo, a IA e as ferramentas avançadas de análise de dados estão a assumir um papel cada vez mais relevante na identificação de padrões de consumo, na antecipação de necessidades e na personalização das recomendações de produtos.

Neste domínio, outro dos avanços que permite adaptar as comunicações comerciais às diferentes fases do processo é a automatização. Desde e-mails sobre produtos consultados até recomendações relacionadas com compras anteriores, as marcas procuram facilitar a decisão do comprador. A isto juntam-se estratégias como as campanhas de acesso antecipado, as promoções exclusivas para clientes registados ou as ofertas de duração limitada, concebidas para concentrar a atenção em determinados produtos e momentos.