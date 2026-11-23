A inteligência artificial (IA) foi um dos grandes temas do Congresso Mundial de Contabilistas que decorreu em Seul, na Coreia do Sul. Um comboio que já está em andamento, e a grande velocidade, e que terá de ser apanhado por auditores e contabilistas certificados que não queiram ficar para trás. Virgílio Macedo, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC), garante que este trabalho está a ser feito pelas auditoras nacionais, com o ritmo de adoção desta tecnologia a acompanhar o de outros países.

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“A utilização de IA por parte das empresas de auditoria já está a ser muito mais intensiva do que é muitas vezes a perceção. Há a perceção de que as coisas ainda estão a começar, mas não. Já estão a uma velocidade acelerada”, referiu Virgílio Macedo ao EContas, a partir do Congresso organizado pela International Federation of Accountants (IFAC) e que abordou os vários desafios que estas áreas enfrentam, nomeadamente a IA, mas também a retenção e atração de talento.

De acordo com o bastonário da OROC, a “auditoria em Portugal está completamente em linha com as melhores práticas e em termos de utilização da IA”, garantindo que as auditoras portuguesas “estão alinhadas com a velocidade que está a ser adotada nos outros países” em termos desta tecnologia.

Há, porém, diferenças relativamente à forma como esta implementação está a ser feita. “Em Portugal é um pouco diferente. Porque, por exemplo, em países grandes existem já empresas a fornecer ferramentas IA para auditoria. Em Portugal, são as próprias empresas que estão a desenvolver isso internamente”, explica o responsável.

Entre as chamadas big four, a KPMG já tem agentes de IA a executar testes de auditoria na sua plataforma global, a KPMG Clara, enquanto a PwC desenvolveu a plataforma Maestro, uma plataforma integrada e nativa em IA, que combina metodologia, dados, tecnologia e julgamento humano ao longo de todo o ciclo de auditoria. Um passo que também está a ser dado pela Deloitte e pela EY.

“As empresas portuguesas estão a acelerar a utilização da IA de forma brutal, porque isso vai ter um ganho em termos de qualidade de auditoria e uma eficiência muito maior”, refere Virgílio Macedo. “Onde é que está o calcanhar de Aquiles na introdução da IA? É tentar que o julgamento profissional nunca fuja ao controlo humano”, salienta, pois será isso que vai manter a confiança na auditoria.

“Os clientes começam a questionar a utilização de IA por parte dos auditores, dos advogados, de todos. A mais-valia do nosso trabalho continuar a existir devido ao nosso julgamento profissional, ao nosso ceticismo, porque isto depois vai fazer a diferença”, disse Virgílio Macedo.

O julgamento crítico é também uma das preocupações da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) que está a desenvolver um chatbot fiscal para responder às questões dos seus membros. Uma ferramenta que, como avançou o EContas, vai estar disponível a partir de fevereiro do próximo ano.

Esta ferramenta “só vai buscar informação num circuito fechado para garantir a confidencialidade de tudo aquilo que está a ser questionado”, disse Paula Franco, bastonária da OCC, a partir de Seul, salientando, porém, que apesar de ter “um potencial enorme”, como “qualquer ferramenta de IA nunca garante a 100% a resposta”. Por isso, é importante que seja usada por profissionais que tenham conhecimento das matérias, apontou.

“Temos de começar a olhar para a IA para nos preparamos para a transição acelerada que está a existir”, notou a representante dos contabilistas certificados em Portugal, frisando que é preciso “apanhar este comboio que já está a andar, e a uma velocidade já muito grande”, mas sem “deixar nenhum contabilista certificado para trás”.