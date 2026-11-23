A elétrica espanhola Iberdrola desistiu do projeto “Green Ammonia Express”, que estava previsto para Sines e tinha sido classificado como projeto com Potencial Interesse Nacional (PIN), num investimento que estava avaliado em 426 milhões de euros para a produção de hidrogénio e amoníaco verde.

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A desistência da elétrica espanhola, que tinha reservado 21 hectares ao lado do projeto de aço verde da sueca Stegra e estimava produzir 95 mil toneladas por ano e criar 55 empregos diretos e 220 indiretos, foi confirmada ao Expresso pela Aicep Global Parques, gestora dos 3.306 hectares para projetos empresariais da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS).

Por outro lado, a gestora destaca a entrada do projeto Hermes Data Center, que está a ser desenvolvido pela sociedade de investimentos portuguesa Fortitude Capital, fundada em 2022 por António Esteves e Mário Vigário. No seu site, descreve o desenvolvimento de um “campus greenfield de centros de dados para Inteligência Artificial, com 202 megawatts, (…) concebido para acolher cargas de trabalho de IA e de computação de alto desempenho de elevada densidade”.

Os perto de 40 projetos de hidrogénio verde autorizados a avançar em Portugal representam menos de metade daqueles que já foram cancelados, indeferidos ou que simplesmente caducaram. Até ao final deste ano podem arrancar projetos da Galp, Repsol e HyChem, enquanto outros hesitam em tomar a decisão final de investimento. Em outubro, a CCDR do Alentejo atribuiu o título digital de instalação aos projetos de hidrogénio verde MP2X e de amoníaco verde MADOQUA NH3, localizados na ZILS.