O investimento mínimo que um cidadão estrangeiro terá de fazer em investigação científica para aceder à autorização de residência conhecida por ‘vistos gold’ vai baixar de 500 mil para 250 mil euros, segundo uma proposta do PSD e CDS-PP esta segunda-feira aprovada.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A iniciativa foi viabilizada no quarto dia de votações na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), aplicando-se aos pedidos de Autorização de Residência para Investimento (ARI) apresentados após 01 de maio de 2027.

A redução do montante mínimo do investimento em atividades de investigação integradas no sistema científico e tecnológico nacional passa a estar equiparado com a que se aplica ao investimento em atividades de domínios social e cultural, como o investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção do património cultural nacional.

Redução do montante mínimo do investimento em atividades de investigação integradas no sistema científico e tecnológico nacional passa a estar equiparado com a que se aplica ao investimento em atividades de domínios social e cultural.

As bancadas que suportam o Governo no parlamento alteraram os critérios de atribuição de autorizações de residência para atividade de investimento, alinhando-os com o que afirmam ser “os objetivos e necessidades estratégicos da economia nacional”, segundo a nota justificativa da proposta de alteração.

Da mesma forma, explicam, a alteração assegura que “o investimento realizado através de organismos de investimento coletivo (não imobiliários) se traduza no efetivo reforço de capital ou quase-capital de sociedades comerciais sediadas em território nacional”, garantindo-se “que estas atividades de investimento contribuam, de facto, para a capitalização das empresas, para a inovação e, consequentemente, para o crescimento sustentável da economia portuguesa”.

A legislação passa a prever que os ‘vistos gold’ são atribuídos a quem assegurar transferência de capitais a partir de 500 mil euros – patamar mínimo já previsto na legislação atual – que se destine à compra de partes de organismos de investimento coletivo não imobiliários vocacionados para a capitalização de empresas, em que pelo menos 70% do valor dos investimentos seja concretizado através de reforço de capital ou quase-capital de sociedades comerciais sediadas em território nacional.

Até agora, a legislação prevê uma percentagem de 60% e não inclui a exigência de os investimentos serem concretizado através de reforço de capital ou quase-capital.

A legislação, sintetizam o PSD e o CDS-PP na nota explicativa, cria ainda uma “uma modalidade de atividade de investimento na construção ou recuperação de estabelecimentos e equipamentos de apoio social destinados a crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como à integração de estrangeiros residentes e de beneficiários de proteção internacional”.

O investimento, acrescentam, poderá ser concretizado através de um conjunto delimitado de entidades públicas, sociais e privadas com estatuto de utilidade pública, “garantindo que os recursos mobilizados são aplicados por entidades que prosseguem atribuições de interesse público e respondem a necessidades sociais efetivas”.