O IPAM Marketing Business School lança nesta quarta-feira um observatório dedicado à “produção e interpretação de conhecimento sobre marketing, negócios e tecnologia”. Daniel Sá, diretor executivo da instituição académica, revela ao ECO que no lançamento da estrutura apresentará um estudo sobre “como é que o consumidor português à data de hoje é assistido no seu processo de compra pela inteligência artificial”.

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Depois de duas décadas de assistência providenciada pelos motores de busca como o Google, “em poucos meses tudo mudou”, destaca Daniel Sá. O consumidor “entra nas lojas físicas ou virtuais com o Perplexity na mão, com o Copilot, com o Cloud, com um nível de informação, de preparação, de comparação e de cuidado, que dá um poder absolutamente extremo ao consumidor, que nunca teve tanta ferramenta à sua disposição”.

Assim, realça, “se mudamos a forma como se compra, as marcas têm de entender o que está a acontecer e saber como dar resposta a isto”.

Daniel Sá exemplifica algumas das questões a que se pretende responder através deste observatório que contará com duas pessoas a tempo inteiro e cerca de 20 a tempo parcial: “as empresas portuguesas estão a criar produtos interessantes e a chegar a novos mercados e a deixar os consumidores encantados? Como é que as pessoas hoje em dia consomem? Estão satisfeitas com o que consomem? Basta olhar para a inflação apenas como um fator isolado? As pessoas estão satisfeitas com os produtos que compram e o preço que pagam por eles? As empresas portuguesas têm a estratégia sustentada e duradoura no tempo para viverem nestes mais controversos?”

A esta avalancha de perguntas, o diretor executivo do IPAM responde com a produção de dados pelo observatório.

Num contexto de “grande incerteza” provocada pela inteligência artificial, bem como pelas alterações de consumo, Daniel Sá diz que a instituição pretende “transformar a investigação e os dados em conhecimento que possa ser útil para as empresas, profissionais e para a sociedade”.

Com 42 anos de existência, a instituição de ensino ligada ao marketing alocará professores e investigadores ao observatório, do qual se poderão esperar barómetros próprios, análise de tendências, artigos de opinião e partilha de publicações académicas “que muitas vezes estão quase fechadas em circuito académico e acabam por ficar agora disponíveis para o conhecimento do mercado”.

O acesso ao Observatório IPAM será efetuado através do site da instituição académica. Entre o material a que se poderá aceder está o estudo sobre a dinâmica das compras de Natal, uma publicação anual que terá a edição de 2026 na primeira quinzena de dezembro.

A partir de duas situações com grande visibilidade mediática, a demissão do CEO da Nvidia e o abandono de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa de futebol, Daniel Sá diz o que o observatório IPAM faria perante estes dois exemplos: “vamos redobrar a atenção”.

No que concerne à crise motivada pelo escândalo em torno do agora ex-CEO Jensen Huang, o observatório poderia contribuir com um artigo de opinião que iria “pegar em três ou quatro dados relevantes da história da Nvidia e ter um comentário de um dos investigadores de maneira sustentada. O que é que isso quer dizer para o mundo? Muita gente que não está tanto neste mundo da indústria dos negócios não descodifica muito bem estas coisas”, considera.

Já no que toca a Cristiano Ronaldo, a instituição irá atualizar o estudo sobre o valor de marca, cuja versão mais recente data de fevereiro de 2025. A divulgação acontecerá quando o jogador do Al-Nassr chegar ao golo mil, ou quando fizer 42 anos, a 5 de fevereiro próximo. A decisão do momento recai nos pés e na cabeça do goleador.