O presidente da Câmara de Oeiras disse esta segunda-feira que o inquérito judicial à contratação de empresas da filha, para serviços de psicologia no município, é “uma notícia requentada” e que outras denúncias seguirão “o mesmo caminho” de arquivamento.

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“É uma notícia requentada, mais do que requentada, porque ela já foi notícia no ano passado, foi objeto de denúncia no Ministério Público, o Ministério Público investigou, arquivou, e agora parece que pelos vistos é novamente notícia, seguirá o mesmo caminho, será com certeza arquivada da mesma forma“, afirmou Isaltino Morais.

O autarca, que falava à margem da apresentação da candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Juventude, em Carnaxide, acrescentou que se está “a falar de contratos que já vão com 16 anos” e de “mil e tal euros por mês”.

“E, portanto, não tiveram a minha participação, não tive qualquer participação nisso. E, como digo, foi investigado, o Ministério Público arquivou”, reforçou.

Segundo o Observador, Isaltino Morais viu-se envolvido em mais “um novo inquérito criminal” à sua gestão na Câmara Municipal de Oeiras, devido à contratação de duas sociedades da filha para prestar serviços de psicologia clínica na autarquia.

“Estão em causa mais de 300 mil euros numa relação contratual que se iniciou em 2010 e que teve um prolongamento recente, em outubro deste ano”, indicou o jornal.

Questionado se o inquérito a que se refere decorre de uma denúncia da ex-vereadora Carla Castelo, da coligação Evoluir Oeiras, o autarca respondeu julgar “que sim”, mas acrescentou não fazer “ideia porque as denúncias são tantas” que não quer “dar essa relevância” a uma ex-autarca.

Em relação a ter tido alguma intervenção na contratação da filha, argumentou que “são milhares de contratos”, mas garantiu que não teve “participação em nenhum desses contratos”.

“Aliás, tive conhecimento por funcionários da câmara que me disseram que a minha filha trabalhava lá”, explicou Isaltino Morais, admitindo, no entanto, que a filha lhe disse num almoço de família que estava a trabalhar para a autarquia.

Tive conhecimento por funcionários da câmara que me disseram que a minha filha trabalhava lá. Isaltino Morais Presidente da Câmara de Oeiras

Sobre a opção de efetuar ajuste direto em vez de contratação de serviços por concurso público, o autarca justificou que “a Câmara faz centenas de contratos de prestação de serviço por consulta, a dois, três ou mais pessoas” ou empresas, e “o concurso público normalmente implica um determinado volume” quando se está “a falar de valores que não são significativos“.

Num esclarecimento, enviado à Lusa, a autarquia de Oeiras referiu que, na sequência das notícias sobre a contratação das empresas Purechoice e Gincana dos Saberes, detidas por uma filha de Isaltino Morais, “não existem ilegalidade nos procedimentos de contratação das empresas” e “os processos decorreram no âmbito dos procedimentos administrativos legalmente previstos”.

“O presidente da câmara não tomou parte de nenhum ato relativo às contratações em causa“, assegurou a autarquia.

Na nota, recorda-se que “há cerca de um ano, na sequência de uma denúncia relativa à contratação” destas empresas, “o Ministério Público instaurou um inquérito com o objetivo de apurar a eventual existência de irregularidades ou ilegalidades”.

“Esse inquérito foi arquivado por ser provada a inexistência de fundamento da denúncia“, acrescentou a autarquia.

O autarca, que alegou em reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal que nada sabia sobre a contratação, admitiu posteriormente perante os deputados municipais que a filha lhe disse num almoço familiar: “Papá, estou a trabalhar lá na Câmara'”.

“Ai ’tás?”, respondeu Isaltino Morais, de acordo com a citação constante na ata da assembleia municipal, de julho de 2025, argumentando que a autarquia “é uma grande organização”.

Além disso, salientou, na câmara “há famílias inteiras a trabalhar“, são “os pais, os filhos e os netos, é natural que assim seja”.

Para já, estão em causa oito contratos de serviços de psicologia clínica a duas sociedades detidas pela filha, que valem mais de 300 mil euros, com o primeiro assinado em 2010, quando Isaltino Morais liderava a autarquia, antes de ser preso em 2013 para cumprir uma pena de prisão de dois anos pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A ex-vereadora Carla Castelo formalizou em 2025, uma denúncia sobre as contratações, na sequência da publicação de um artigo da revista Sábado, matéria também questionada na Assembleia Municipal pela eleita da Evoluir Oeiras, Mónica Albuquerque.

A Lusa questionou a Procuradoria-Geral da República sobre a existência de um novo inquérito, mas ainda não obteve resposta.