O quarto vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelona e vereador responsável pela Habitação, Jordi Valls, alertou que as administrações públicas não poderão, por si sós, assumir a construção de todas as habitações que serão necessárias nos próximos anos.

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Durante a inauguração do II Congresso Internacional de Habitação e Cidade, organizado pela Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge (CBEH), Valls apelou à integração do investimento privado no esforço público e defendeu a participação de fundos de investimento dispostos a obter rendibilidades baixas e estáveis. O vice-presidente da Câmara de Barcelona insistiu em que o aumento da oferta deve ser acompanhado de regulamentação para dar resposta às dificuldades de acesso atuais.

O diretor-geral da Habitação da Generalitat, Jordi Mas, defendeu a necessidade de proteger, produzir e regulamentar, enquanto Montserrat Pareja-Eastaway, codiretora da Cátedra Barcelona Estudis d’Habitatge, reivindicou a investigação para agir com urgência, sem improvisar.

Na inauguração do congresso, participou também de forma virtual o Dr. Matthew Baldwin, diretor-geral adjunto da Comissão Europeia, que destacou duas prioridades: aumentar a oferta através de mais construção e reabilitação, e orientar o investimento para a criação de habitação acessível, diferenciando-a daquela que obtém rendimentos do parque habitacional existente e que pode tornar o seu acesso mais caro. O diretor-geral da Habitação, Jordi Mas, também manifestou preocupação com o risco de a futura Lei Europeia da Habitação Acessível limitar a margem de manobra dos Estados para regulamentar a habitação, e apelou a mais evidência científica para avaliar e sustentar estas políticas.

O congresso, organizado pela Càtedra Barcelona Estudis d’Habitatge (CBEH), teve início esta segunda-feira na sala de conferências da Barcelona School of Management da UPF e prosseguirá amanhã, 24 de novembro.

«Vamos construir, construir, construir», afirmou Valls para sublinhar o esforço sustentado que será necessário para ampliar o parque habitacional. Defendeu uma aliança entre administrações, cooperativas, prestadores sociais de habitação e o setor financeiro, e distinguiu entre os fundos que procuram rendibilidades elevadas e aqueles que podem participar em projetos com retornos mais moderados. Salientou também a necessidade de agilizar os trâmites administrativos e de reforçar a capacidade do setor da construção.

Valls salientou que a construção leva tempo e que esta resposta, por si só, não resolve as dificuldades das pessoas que precisam de uma habitação hoje. Por isso, defendeu a regulamentação como complemento necessário à construção e apelou ao apoio do meio académico para avaliar quais os instrumentos que funcionam e dar-lhes tempo para demonstrarem os seus efeitos. Assim, posicionou a investigação como uma ferramenta para orientar as decisões públicas num domínio marcado pela urgência social.

INVESTIGAÇÃO

Montserrat Pareja-Eastaway salientou que a crise habitacional afeta o modelo de bem-estar, as relações entre gerações e a coesão social. Recordou que o acesso à habitação condiciona a emancipação dos jovens, as oportunidades laborais, a saúde e as decisões familiares, e defendeu que a centralidade que esta questão adquiriu na agenda política se traduza em capacidade de transformação.

«Precisamos de agir com urgência, mas não devemos confundir urgência com improvisação», assinalou Pareja-Eastaway. A codiretora reivindicou o papel da Cátedra de gerar conhecimento rigoroso, contrastar perspetivas e avaliar instrumentos para contribuir para melhorar as decisões públicas. Referiu ainda que a investigação deve permitir colocar questões sobre que tipo de habitação se deve construir, para quem, em que condições e com que efeitos nas cidades.

A CBEH reúne cerca de 80 investigadores e investigadoras num projeto partilhado entre a Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Universitat de Barcelona (UB), a Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) e a Universitat Pompeu Fabra (UPF). O congresso dá continuidade a este trabalho com uma perspetiva transdisciplinar sobre a habitação. Pareja-Eastaway sublinhou, além disso, a necessidade de articular as capacidades dos governos locais, regionais e europeus e de combinar a proteção imediata com a transformação a longo prazo.

Por seu lado, Jordi Mas, diretor-geral da Habitação da Generalitat, destacou a Cátedra como um espaço de debate científico para a ação pública. Explicou que a política de habitação da Generalitat se desenvolve em três eixos principais: proteger, produzir e regulamentar. Proteger os setores da população mais afetados pela crise atual; produzir habitação social acessível e avançar na regulamentação. Neste último âmbito, fez referência às habitações para uso turístico, à contenção das rendas e ao arrendamento sazonal.

Mas apelou à comunidade académica para que realizasse mais investigação, com vista a avaliar os efeitos destas medidas e a orientar as decisões das administrações. Salientou, em particular, a importância de aprofundar o impacto das utilizações turísticas e dos arrendamentos sazonais nos preços e na acessibilidade da habitação, e defendeu que o debate sobre a regulamentação se baseie em dados concretos.

O congresso reúne onze mesas redondas sobre as múltiplas dimensões da habitação. A primeira jornada aborda a regeneração urbana, a demografia e a procura residencial, a governação, a concentração da propriedade, a saúde e a inovação jurídica. Amanhã, o programa aprofundará as desigualdades territoriais, a gentrificação, a situação de sem-abrigo, o turismo e a convivência urbana, bem como as garantias do direito à habitação, a fiscalidade, as cooperativas, a propriedade partilhada, o envelhecimento e a colaboração público-privada.