O Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, vai ter uma Unidade Residencial de Transição Forense, com capacidade para oito pessoas, destinada a inimputáveis que, após cumprirem o internamento determinado pelo tribunal, passam a estar em liberdade para prova, mas necessitam ainda de acompanhamento especializado antes de regressarem plenamente à comunidade.

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As obras foram visitadas esta segunda-feira pelas ministras da Saúde, Ana Paula Martins, e da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e deverão estar concluídas até ao final deste ano. A unidade, concebida em regime de meio aberto, destina-se a estadias de curta duração, durante as quais os utentes serão acompanhados até encontrarem uma solução residencial definitiva.

O objetivo é facilitar a recuperação, promover a autonomia e apoiar a reintegração social de pessoas que, apesar de terem terminado a medida de internamento, necessitam ainda de acompanhamento especializado para regressarem à vida na comunidade.

A intervenção no Hospital Júlio de Matos contempla também uma nova Unidade Forense, destinada a cidadãos inimputáveis que cumprem medidas de internamento decretadas pelos tribunais. Esta estrutura, cuja conclusão está prevista para o final do primeiro trimestre de 2027, permitirá aumentar em 40 camas a capacidade de internamento nesta área.

“A dignidade humana e o direito à saúde não podem ser condicionados pela situação jurídico-penal de cada pessoa”, afirmou a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, defendendo a necessidade de garantir cuidados de saúde de qualidade, humanizados e adequados às necessidades dos doentes, com respeito pelos direitos fundamentais.

A governante sublinhou ainda a importância de reforçar as unidades forenses, melhorar a articulação entre a Saúde e a Justiça e assegurar a continuidade dos cuidados, promovendo a reintegração na comunidade sempre que possível.

Também a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, destacou a responsabilidade do Estado em preparar o regresso à comunidade de pessoas que terminam uma medida de internamento. “Cabe-nos garantir que as decisões dos tribunais são executadas com o acompanhamento e os cuidados de saúde adequados”, afirmou, acrescentando que a nova unidade e as 40 vagas de internamento resultam de um trabalho conjunto entre os dois ministérios.

O coordenador nacional das Políticas de Saúde Mental, Miguel Xavier, considerou a unidade residencial de transição uma resposta inovadora em Portugal, por permitir uma passagem progressiva, segura e acompanhada para a comunidade.

Três hospitais reforçam resposta forense

A intervenção em Lisboa integra um conjunto de investimentos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num montante global de 6,63 milhões de euros, destinado a reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde no acompanhamento de pessoas declaradas inimputáveis.

À unidade já em funcionamento no Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, juntou-se, em outubro, uma estrutura no Hospital Sobral Cid, em Coimbra. As intervenções nos três hospitais permitem aumentar a capacidade de internamento e desenvolver respostas de transição para a comunidade.

O reforço destas estruturas surge também no âmbito dos compromissos assumidos por Portugal junto do Conselho da Europa em matéria de direitos humanos. O Comité de Ministros do Conselho da Europa assinalou recentemente os progressos registados pelo país, nomeadamente no desenvolvimento de unidades de transição, mas defendeu a necessidade de continuar a consolidar estas respostas.

A articulação entre os ministérios da Saúde e da Justiça é considerada essencial para assegurar que as pessoas inimputáveis recebem os cuidados necessários, que as medidas decretadas pelos tribunais são cumpridas em condições adequadas e que a reintegração social não fica comprometida pela falta de respostas residenciais após o internamento.