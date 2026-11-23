O L’Abarset prepara-se para dar o pontapé de saída para uma nova época e, no próximo dia 28 de novembro, o espaço de après-ski de Grandvalira–El Tarter voltará a abrir as suas portas para dar início a um inverno marcado pela celebração do seu 15.º aniversário, uma programação musical de primeira linha e uma proposta gastronómica renovada.

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Quinze anos após o seu início, o L’Abarset assinalou que enfrenta uma nova etapa com o objetivo de continuar a evoluir como referência do lazer de alta montanha nos Pirenéus e capaz de atrair visitantes que procuram uma experiência que combine música, gastronomia e estilo de vida num ambiente singular.

A época terá início com a pré-abertura a 28 de novembro, embora a inauguração oficial tenha lugar de 5 a 7 de dezembro, coincidindo com o fim de semana prolongado da Constituição e da Imaculada Conceição. Será o primeiro grande fim de semana de um calendário que combinará artistas internacionais, promotores de referência e novos formatos musicais, com uma programação que se estenderá até 28 de março.

A música voltará a ser uma das grandes atrações do L’Abarset, com um cartaz que reunirá nomes de destaque da cena eletrónica, como Paco Osuna, Aaron Sevilla, Anna Tur, Brina Knauss, Chelina Manuhutu e Manda Moor, entre outros. As colaborações com o Brunch Electronik e o Bresh continuarão a ocupar um lugar central na programação, às quais se juntará este ano o Zamna Festival, uma das novidades do calendário, com um evento previsto para 29 de janeiro.

O Brunch Electronik regressará a L’Abarset a 12 de dezembro, a 9 de janeiro e a 12 de fevereiro, antes de protagonizar um fim de semana especial nos dias 12 e 13 de março. Por seu lado, o Bresh realizará a primeira festa da temporada a 19 de dezembro e regressará a 22 de janeiro com um formato que combinará showcase e après-ski. Em março, a programação irá expandir-se com o Bresh Weekend Festival, nos dias 19 e 20.

Entre as novidades, destaca-se também a incorporação do TRAVESURA, um novo evento semanal ligado à cultura urbana que terá a sua estreia a 23 de dezembro e que procura estabelecer ligações com novos públicos e ampliar a oferta de lazer noturno em Andorra. Além disso, a temporada irá incorporar novos formatos de festivais boutique, concebidos para oferecer experiências mais imersivas e personalizadas, bem como uma maior proximidade entre artistas e público. A programação concentrar-se-á especialmente durante o mês de março, coincidindo com os grandes eventos musicais de final de temporada.

Para quem quiser prolongar a noite, o L’Abarset mantém a sua aposta no L’After como prolongamento do après-ski, um formato que tem tido uma excelente aceitação junto do público desde a sua criação e que permite dar continuidade à experiência musical para além do horário habitual. Nesta época, serão também introduzidos novos pacotes de bilhetes, com opções para combinar diferentes eventos e noites de après-ski, concebidos especialmente para os visitantes que pretendam desfrutar de uma escapadela de fim de semana a Andorra.

O grande momento da época terá lugar de 5 a 7 de fevereiro de 2027, quando o L’Abarset celebrará o seu 15.º aniversário com uma programação especial que recuperará a essência dos seus primórdios e alguns dos momentos mais emblemáticos da sua trajetória. A comemoração pretende valorizar a evolução de um espaço que contribuiu para transformar o conceito de après-ski em Andorra, convertendo-o num ponto de encontro onde se cruzam a música, a montanha e as novas tendências.

Neste sentido, Àlex Orúe, diretor de Hospitalidade e Desenvolvimento Corporativo da SETAP 365 e responsável pelo L’Abarset, destaca que «estes quinze anos são o reflexo da evolução de um projeto que foi muito além do conceito tradicional de après-ski. Construímos um espaço com identidade própria, que combina música, gastronomia e montanha e que se tornou um motivo para visitar Andorra. Nesta época, queremos celebrar o caminho percorrido, mas, acima de tudo, continuar a evoluir com novas propostas que surpreendam o nosso público e reforcem a projeção do L’Abarset».

GASTRONOMIA

A gastronomia também terá um papel de destaque nesta nova época. O restaurante do L’Abarset estreia um menu que aposta nos produtos sazonais, na cozinha à brasa e na reinterpretação de clássicos gastronómicos sob uma perspetiva contemporânea. A brasa será uma das grandes protagonistas, com carnes selecionadas, peixe selvagem e pratos que combinam tradição e criatividade numa proposta pensada para partilhar e desfrutar à mesa sem formalismos.

As sobremesas incorporam um elemento lúdico, com criações como uma tarte de limão que chega em chamas, um Kinder caseiro ou o tradicional buñuelo de anis. A proposta é completada com o Aiga de L’Abarset, uma iguaria à base de ervas alpinas que liga a experiência gastronómica ao ambiente montanhoso. Com esta renovação, o L’Abarset reforça o restaurante como um motivo de visita por direito próprio, tanto para os esquiadores como para quem procura desfrutar da gastronomia e do ambiente do local.