O Grupo Lego vai construir uma unidade industrial em Estarreja num investimento total que ronda os mil milhões de euros. A fábrica no distrito de Aveiro deverá criar mais de mil postos de trabalho diretos e iniciar a produção em 2030.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A nova fábrica terá 115 mil metros quadrados e assegurará várias etapas da produção, desde a moldagem ao processamento e embalagem. Aquela que será a fábrica “mais automatizada e tecnologicamente avançada” do grupo dinamarquês deve começar a ser construída no primeiro semestre de 2027.

A nova unidade, cujo investimento foi captado pela AICEP, foi anunciada num evento que decorreu esta manhã na Câmara Municipal de Estarreja, e que contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, de Carsten Rasmussen, Chief Operations Officer (COO) do Grupo Lego, e de vários responsáveis da agência pública.

Esta será a oitava fábrica do Grupo dinamarquês no mundo e a quarta na Europa, “reforçando a capacidade da empresa para responder à procura na Europa, no Médio Oriente e em África”.

“Hoje damos um passo significativo para o futuro da nossa empresa. Anuncio que vamos construir uma fábrica aqui em Estarreja, dando-nos a capacidade necessária para suportar o crescimento de longo prazo da empresa”, disse Carsten Rasmussen. O COO do Grupo Lego realçou a “localização fantástica” e as “boas ligações logísticas”.

Carsten Rasmussen realçou que isto “é apenas o início” de uma parceria de longo prazo com Portugal, agradecendo ao Governo e às autoridades locais o apoio prestado ao grupo nórdico para trazer este investimento para o país.

"A nova fábrica será a nossa instalação mais automatizada e avançada, utilizando tecnologias inovadoras para aumentar a produtividade, sustentabilidade e resiliência operacional. Os sistemas e plataformas conectados trabalharão em conjunto de forma fluida para apoiar uma operação altamente responsiva e pronta para o futuro.”

Rasmussen frisou que “Portugal destacou-se devido à sua proximidade aos mercados, acesso a ligações de transporte, compromisso com a sustentabilidade e força de trabalho local qualificada”. “Estamos ansiosos por aproveitar o talento e a experiência disponíveis na região, enquanto desenvolvemos as capacidades necessárias para apoiar o sucesso a longo prazo da região”, completou.

Segundo a Lego, “o projeto aposta em novas tecnologias para aumentar a produtividade, a sustentabilidade e a resiliência das operações”.

(Notícia em atualização)