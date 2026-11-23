Exclusivo Linha Violeta do Metro de Lisboa num impasse. Bruxelas aguarda contrato com novo fornecedor dos veículospremium
Comissão Europeia diz que Metro de Lisboa pode entregar Linha Violeta a segundo classificado no concurso, caso o consórcio liderado pela Mota-Engil não cumpra os compromissos.
A adjudicação das obras da Linha Violeta do Metro de Lisboa, um investimento de 677,5 milhões de euros, continua num impasse. O consórcio da Mota-Engil já indicou um terceiro fornecedor, mas a…
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Linha Violeta do Metro de Lisboa num impasse. Bruxelas aguarda contrato com novo fornecedor dos veículos
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