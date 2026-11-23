Lisboa aloja Letreiro Galeria em Telheiras a partir de maio com espaço para exposição permanente
Autarquia vai providenciar um espaço de 900 metros quadrados no bairro de Telheiras para assegurar a integridade e unidade da coleção de letreiros originários do comércio desta e de outras cidades.
A coleção Letreiro vai ter um espaço de 900 metros quadrados na cidade de Lisboa a partir de maio. Depois de anos de incerteza, a coleção de letreiros luminosos de publicidade assegura finalmente um lugar seguro.
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Num vídeo publicado na rede social Instagram, Rita Múrias e Paulo Barata, designers responsáveis pela reunião deste espólio de mais de 400 letreiros de néon, explicam a importância desta solução que assegura a exposição permanente, depois de terem encontrado “abrigo” provisório no edifício da Fundição de Oeiras.
“Finalmente, ao fim de tantos anos, arranjaram-nos um espaço para ficar em Lisboa, e faz todo o sentido, porque 80% da coleção é maioritariamente de Lisboa”, diz Rita Múrias, explicando que “vai ficar aberto ao público, porque não temos este projeto só para ficar para nós”. Reviver memórias da cidade e “aprender a técnica do néon, que está a acabar”, são algumas das mais-valias da exposição, explica a co-responsável pelo espólio.
Paulo Barata acrescenta que o local terá exposições temporárias, tanto de colecionadores como de artistas que trabalham com néons. “Contar a história da cidade através de estabelecimentos comerciais” é um dos propósitos, explica.
Gonçalo Reis, vice-presidente da autarquia, considera que a coleção “tem tudo a ver com as marcas e o imaginário da cidade de Lisboa. É muito importante que o património da Câmara Municipal de Lisboa esteja ao serviço da cidade”.
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