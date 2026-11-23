Como responder aos desafios de um setor segurador em profunda transformação? Esta foi uma das questões centrais da edição de 2026 do Congresso de Direito dos Seguros da Associação Internacional de Direito dos Seguros (AIDA Portugal), realizado nos dias 12 e 13 de novembro. O Congresso contou com o ECOseguros como mediapartner.

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Na abertura do encontro, Margarida Lima Rego, presidente do Conselho Diretivo da AIDA Portugal, e Paula Vaz Freire, vogal do Conselho de Administração da ASF, sublinharam a importância do diálogo entre a academia, o regulador e o mercado segurador para acompanhar as mudanças tecnológicas, económicas e sociais.

Ao longo dos dois dias, vários especialistas contribuíram para esta reflexão. No painel sobre os seguros tradicionais, Maria Inês Oliveira Martins (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra) abordou a jurisprudência nos seguros de vida para proteção de pagamentos; Luís Poças (Una Seguros), o direito ao esquecimento; Filipe de Albuquerque Matos (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra), a responsabilidade civil profissional; e Arnaldo Oliveira (ASF), a regulamentação do seguro automóvel. A discussão evidenciou a necessidade de adaptar os regimes existentes às novas realidades.

A transformação regulatória esteve também em destaque, com António Garcia Alves (Deloitte) a apresentar o regime europeu de recuperação e resolução de seguradoras e resseguradoras, e Hugo Borginho (ASF) a analisar a revisão da Diretiva Solvência II. O painel foi moderado por Francisco Luís Alves (Fidelidade).

Novos riscos exigem novas respostas

Na qualidade de moderadora do painel “Temas atuais, novos desafios”, Margarida Lima Rego conduziu a discussão sobre algumas das questões mais relevantes para o futuro da atividade seguradora.

Diogo Costa Seixas (ASF) defendeu a criação de um modelo de proteção contra catástrofes naturais que seja sustentável, acessível e socialmente aceite. Francisco Rodrigues Rocha (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa) analisou a exclusão dos riscos de guerra nos seguros marítimos, enquanto Margarida Torres Gama (Morais Leitão) abordou os limites do princípio da exclusividade na atividade seguradora e resseguradora.

Também o resseguro mereceu especial atenção. Num painel moderado por Ana Cristina Borges (MDS), Karl De Giovanni (SRS – Strategic Risk Solutions) destacou as cativas de resseguro como instrumentos estratégicos de gestão de riscos, defendendo a possibilidade de o Estado criar o seu próprio veículo de cobertura. Abel Veiga Copo (ICADE) analisou, por sua vez, os princípios PRICL 2025 e a sua relação com o Direito inglês.

Inteligência artificial em destaque

A inteligência artificial foi um dos grandes temas do segundo dia. Ana Cristina Borges (MDS) moderou um painel que reuniu Magda Cocco (Vieira de Almeida), que abordou o impacto da IA na subscrição e gestão de sinistros; Paulo Morgado, jurista, falou sobre os desafios da regulamentação; e Francisco Luís Alves (AIDA/Fidelidade), sobre os riscos associados a estas tecnologias e as respetivas coberturas de seguro.

A discussão evidenciou a necessidade de conciliar inovação tecnológica, enquadramento regulatório e proteção perante novos riscos, colocando ao setor segurador o desafio de adaptar as soluções existentes.

O Congresso ficou ainda marcado pela homenagem ao Professor Doutor Pedro Pais de Vasconcelos, pelo seu contributo para o desenvolvimento da AIDA Portugal e do Direito dos Seguros. A sessão contou com intervenções de Rui Leão Martinho, Margarida Lima Rego, Maria Elisabete Ramos e Ana Calmeiro, bem como mensagens dos Professores Helmut Heiss e Herman Cousy.

No encerramento, Jorge Magalhães Correia, presidente do Conselho de Administração da Fidelidade, defendeu que os juristas devem assumir um papel de parceiros estratégicos da gestão, compreendendo o negócio, os riscos financeiros e a realidade operacional das seguradoras.

Margarida Lima Rego encerrou os trabalhos destacando a qualidade científica das comunicações e a importância de continuar a promover o diálogo entre academia, regulador e mercado segurador.