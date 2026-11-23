O primeiro-ministro aproveitou a apresentação do investimento “marcante” no valor de mil milhões de euros da Lego em Estarreja para mandar um novo recado à oposição, na véspera da votação final do Orçamento do Estado para 2027, alertando que projetos destes apenas são possíveis “se houver coerência, não inconstância, ziguezague, curvas e contracurvas”. Luís Montenegro sublinhou ainda que as diferenças partidárias não podem “bloquear” o país.

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“É um dia marcante para vida de Estarreja, para o distrito de Aveiro e para o nosso país, este que marca o início – apenas o início – de uma relação de parceria que culminará com investimento que ronda os mil milhões – um grande, grande investimento. Trará grandes oportunidades ao nosso território, ao nosso país”, afirmou o primeiro-ministro, no evento de apresentação da nova unidade industrial da gigante dinamarquesa, que será a quarta na Europa e a oitava no mundo.

A falar na cerimónia que decorreu na Câmara Municipal de Estarreja, Montenegro defendeu que “Portugal não pode ser um país com uma opinião todos os dias ou todos os meses, nem sequer todos os anos”. “É um país que define o caminho e que tem de [o] seguir. Independentemente das diferenças político-partidárias que são normais — mas uma coisa é termos ideias diferentes, outra coisa é bloquearmos o caminho que é de todos”, advertiu.

“Nem de propósito, este empreendimento é lançado na véspera da votação final global do Orçamento do Estado para que todos saibam as atitudes que tomamos. Nós apostamos no talento, apostamos na fixação do talento, e para isso temos políticas públicas, nomeadamente fiscais, para os jovens, na primeira casa”, argumentou.

"Parecendo que não, este momento tem tudo a ver com as políticas públicas e tem tudo a ver com as decisões que estão à frente dos políticos em Portugal para não prejudicar aquilo que é a cadência organizada, coordenada e articulada dentro das políticas públicas. Porque [um investidor internacional] só vai para um país se houver coerência, não inconstância, ziguezague, curvas e contracurvas.” Luís Montenegro Primeiro-ministro e Presidente do PSD.

Ainda sobre a habitação, o líder do Governo destacou o investimento que o Executivo está a fazer para criar mais oferta, mas ressalvou que “temos de ter mercado que ponha casas à disposição das pessoas, mas para isso temos de ter políticas fiáveis”.

Na mesma ocasião, o primeiro-ministro acrescentou que “o país tem de crescer de forma permanente e duradoura, pelo menos mais de 3%”. “E, se possível, chegar aos 4% no mais curto espaço de tempo“, completou.

“Não me deixem ficar mal”

Sobre o investimento da Lego, Montenegro destacou que este é “o primeiro dia”, mas “temos noção que estamos a iniciar um caminho, que ainda é muito exigente na fase do investimento propriamente dito, na criação das condições para que se ultrapassem várias barreiras que umas delas são compreensíveis, outras nem tanto”.

O primeiro-ministro citou aquilo que classificou como “os resquícios da burocracia excessiva que temos em Portugal e que estamos a combater e queremos combater”. “E este é um bom exemplo daquilo que nós podemos fazer para acelerar procedimentos, para agilizar procedimentos, para sermos mais eficientes na relação com as pessoas e com as instituições”.

“Estão aqui muitas das instituições que ainda vão ter de cooperar para que isto seja rápido, para que sejam diligentes”, disse. “Aqueles que estão aqui dos serviços públicos que ainda têm de colaborar, eu vou dizer olhos nos olhos: não me deixem ficar mal. Não deixem ficar mal o governo de Portugal. Não deixem ficar mal a imagem do nosso país para aqueles que nos procuram para trazer valor para a nossa sociedade”, acrescentou.

Luís Montenegro reforçou que este investimento vai “dar oportunidades de emprego aos nossos jovens que não precisam sair de Portugal, que vai acrescentar inovação, que vai acrescentar investigação, conhecimento científico, a este projeto, até que se poderão seguir uns aos outros”, assinalou.

Sobre os prazos do investimento, o primeiro-ministro pediu que, mais do que cumprir prazos, tentemos criar condições para que “que possamos antecipar prazos”.

(Notícia atualizada)