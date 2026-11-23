Presidente do Grupo Bvlgari desde 1984, Paolo tinha 89 anos. Empresa foi adquirida pelo grupo LVMH por 5 mil milhões de euros em 2011.

Morreu Paolo Bulgari, neto do fundador da joalharia com o mesmo apelido, e presidente do Grupo Bvlgari, confirmou a empresa este domingo.

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“Foi com profunda tristeza que soubemos da morte de Paolo Bulgari, neto do fundador da empresa, Sotirio Bulgari, e presidente do Grupo Bvlgari desde 1984”, diz uma nota da marca no Instagram.

A mesma nota lembra que Paolo Bulgari “começou a colaborar com o pai em 1960, especializando-se no conhecimento das pedras preciosas, área em que foi um dos maiores especialistas do mundo, e apurando a sensibilidade e o sentido estético que estão na origem do estilo Bvlgari”. “Uma verdadeira alma criativa, dedicou-se de corpo e alma à sua arte e à descoberta dos talentos de jovens designers, deixando uma marca indelével no mundo da joalharia”, acrescenta.

Agradecendo o seu contributo, a nota recorda uma frase sua: “Tudo pode ser uma fonte de inspiração. Na criatividade, não há regras. Nunca”.

A Bulgari foi adquirida pelo grupo LVMH por 5 mil milhões de euros em 2011. Bernard Arnault, presidente e CEO da LVMH, expressou as suas condolências em nome da família Arnault e da empresa. “Ao longo da sua vida, foi um dos principais artífices do sucesso da marca, apoiando e representando, ao mesmo tempo, o espírito italiano e a herança profundamente romana da nossa excecional maison de joalharia”.

É na capital italiana que fica uma das mais emblemáticas lojas da marca, na Via Condotti, “ponto de referência para personalidades do cinema internacional, aristocratas e membros de famílias reais”, segundo o jornal italiano Milano Finanza. Os amigos recordaram ao Business of Fashion, que Paolo Bulgari gostava de estar nessa boutique e apresentar-se apenas como um simples vendedor.