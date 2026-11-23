Nini Andrade Silva, designer de interiores e pintora, é a 105º convidada do podcast “E Se Corre Bem?”. Sempre sonhou ser artista e garante que o facto de ter nascido na Madeira impulsionou essa vontade. Além disso, ser filha de professores e conviver com muitas crianças aguçava-lhe a criatividade, característica fundamental para o seu percurso profissional.

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“Eu nasci na Madeira e foi ótimo porque como é um sítio pequeno e só tem mar à volta, é impossível não ter sonhos porque pensamos que há sempre alguma coisa para lá do mar. Além disso, fui filha de professores e quando chegava a casa ainda tinha lá crianças da escola, então andava sempre no meio de muitas pessoas e de muitas ideias”, começou por dizer.

Apesar de adorar a Madeira, mudou-se para Lisboa para tirar o curso de design no IADE e garante que, apesar do choque inicial, depois começou a adaptar-se à nova realidade muito facilmente: “Vim para Lisboa estudar para o IADE já com o pensamento de ser designer. Sempre quis ser designer. E chegar ao IADE foi fantástico”. Mas, depois de se formar, ganhou asas que a levaram a “andar pelo mundo”, mais precisamente por Nova Iorque, Dinamarca e África do Sul.

“Para mim, Nova Iorque foi fantástico. Nos anos 90, Nova Iorque era como um filme. Eu saí do aeroporto e achava que estava a entrar num filme. Depois, mais tarde, veio a Dinamarca, veio também a África do Sul, onde tirei um curso de pintura. E depois voltei à Madeira”, explicou. Quando regressou à ilha onde nasceu, Nini Andrade Silva decidiu abrir um atelier, mas, devido ao pouco dinheiro que tinha na altura, preferiu abri-lo fora do Funchal, no Garajau.

Acabou por ficar lá durante dois anos e depois foi para o Funchal. “Daí fomos para a rua dos Ferreiros, que era uma casa de vinhos, e depois comprei um prédio grande perto do Funchal com os meus sócios”, disse, ao mesmo tempo que contou que após um longo período nesse prédio, acabou por voltar a Lisboa, onde começou por fazer trabalhos para grandes hotéis, entre eles o Aquapura. “O Aquapura pôs-nos no lugar onde estamos hoje, não tenho dúvida nenhuma“, reconheceu.

A partir daí, o seu trabalho começou a ser cada vez mais reconhecido, mesmo fora do país, e isso acabou por lhe abrir mais portas dentro do mercado nacional: “Quando se começa a ser muito validado fora, Portugal abre mais as portas. Hoje temos clientes no mundo todo, desde Japão, América e África do Sul. Hoje em dia, trabalhamos para muitas cadeias internacionais, como Belmonte e Hilton, e neles há uma linha. Nós podemos criar, mas há uma linha que temos de seguir”.

“Aliás, eu preciso de falar com o cliente para perceber o que é o cliente. Para mim, é muito importante que, quando o cliente vem ao atelier, eu fique sempre atrás para perceber como o cliente anda, como se comporta… No IADE, nós tínhamos a psicologia da percepção visual e isso é das coisas mais importantes porque, muitas vezes, o cliente pensa que quer uma coisa, mas ele só quer isso porque não conhece outra coisa. E se nós conseguirmos levar o cliente, ele acaba por ver uma coisa totalmente diferente do que queria e acaba a gostar imenso do que vai ter“, continuou.







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“Quando entrego um trabalho a um cliente, eu tenho de ter a certeza de que foi o melhor que eu consegui fazer. E quando entro numa casa que não gosto, eu tento compreender por que os clientes têm aquilo. A ideia não é fazer a casa para mim, eu quero fazê-la para aquele cliente e dizer-lhe que acho que podemos melhorar se fizermos algumas coisas. Penso onde podemos melhorar, faço um estudo e entrego ao cliente“, acrescentou.

Apesar de respeitar sempre o gosto dos clientes e trabalhar de acordo com as preferências deles, Nini Andrade Silva tem até um “termo próprio” que caracteriza o seu estilo – em vez de minimalismo, é “ninimalismo”: “É interessante porque foi um amigo meu que me disse: ´Tu não és minimalista, tu és ninimalista porque és diferente dos minimalistas, mas tens o teu próprio estilo´. A partir daí, as publicações internacionais começaram-me a chamar assim”.

“Por exemplo, hoje em dia as coisas são mais elaboradas, têm mais cores e não são tão clean, mas eu sou uma pessoa que gosta de minimalismo. No entanto, temos clientes que pedem isso e nós criamos coisas muito bonitas. Eu consigo criar um espaço super simples e um espaço muito mais elaborado e os dois serem bonitos na mesma. Só é preciso ter calma e pensar que não posso fugir muito do que sou. Até porque não é o que se vê, é o que se sente. E o que se sente é sempre Nini Andrade Silva”, garantiu.

Quando olha para a concorrência, reconhece que “há muita qualidade no design português” e consegue ver isso na sua própria equipa, que tanto tem pessoas que estão consigo há 30 anos, como pessoas mais jovens: “Acho que o choque de ideias, onde há experiência e novidade, é o ideal. Nas pessoas que vêm trabalhar comigo, eu procuro que sejam pessoas honestas e corretas, é a primeira coisa. Eu não escolho ninguém por ser o melhor aluno, eu escolho pelo geral da pessoa. Tem de ser uma pessoa que é correta, com vontade de trabalhar e que tem alegria no que faz. Se não há alegria no que se faz, tem de ir procurar outro trabalho“.

No entanto, mesmo destacando a importância do lado humano na criação artística, Nini Andrade Silva admitiu que a Inteligência Artificial tem vindo a ajudar imenso na criação dos primeiros desenhos 3D. “Eu uso bastante e acho que ou a pessoa se adapta ou vai ficar para trás. As pessoas têm de se adaptar aos tempos novos e nós usamos IA para ver imagens mais rapidamente. Ao nível de 3D, é rápido. Por isso, para os primeiros desenhos e primeiros passos, ajuda muito“, explicou.

Ainda assim, considera que “ainda é preciso um criativo do lado de fora” para controlar o resultado e garante que a arte precisa sempre de pessoas. Nesse sentido, olhando para o seu percurso, a designer conclui: “A Nini hoje já não sou eu, a Nini hoje é uma grande equipa que eu tenho comigo. Portanto, Nini Andrade Silva já não sou eu”.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.

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