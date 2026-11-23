A NOS e a Fidelidade estabeleceram uma parceria para lançar o Seguro Proteção Casa Easy, uma solução destinada à proteção da habitação, com preços a partir de 4,99 euros por mês. O seguro está disponível para clientes NOS com serviços de alarme, televisão ou internet fixa e inclui coberturas para o recheio da casa e danos provocados por tentativas de furto ou roubo.

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A apólice prevê um capital de 30 mil euros para o recheio, sem necessidade de discriminar ou avaliar individualmente os bens. Entre as coberturas incluídas estão incêndio, queda de raio, explosão, furto qualificado, roubo e atos de vandalismo. Abrange também danos diretamente causados ao edifício ou à fração autónoma segura na sequência de furto ou roubo, consumado ou tentado, nomeadamente em portas, janelas e fechaduras.

O seguro tem um prémio mensal fixo e inclui serviços de Assistência ao Lar e Proteção Jurídica. O preço é de 4,99 euros mensais para clientes com serviço de alarme NOS ou 6,99 euros para clientes com televisão ou internet fixa da operadora.

A integração dos sistemas das duas empresas contou com a participação da Habit, responsável pela componente tecnológica da operação e pela ligação entre as plataformas da NOS e da Fidelidade.

Segundo Miguel Abecasis, vice-presidente executivo da Fidelidade, “quase metade das habitações” em Portugal não tem seguro. O responsável enquadra a parceria na estratégia da seguradora de facilitar o acesso a soluções de proteção da habitação. Por sua vez, Daniel Beato, administrador da NOS, afirma que o produto complementa a oferta da empresa na área dos serviços para casa, que já inclui conectividade, alarmes e soluções de casa inteligente.