Novas regras da contratação pública podem reduzir para metade tempo de adjudicação
Estudo da startup portuguesa SpotGov estima que a mediana entre a publicação do anúncio e a assinatura dos contratos possa cair de 74 para 37 dias com o novo regime de contratação pública.
As novas regras de contratação pública podem reduzir de 74 para 37 dias o prazo mediano entre a publicação do anúncio de um concurso e a assinatura do contrato, de acordo com um estudo da SpotGov, startup portuguesa de inteligência artificial especializada em contratação pública. A análise, realizada a mais de 30 mil concursos publicados entre setembro de 2024 e março de 2026, e citada pelo Jornal de Negócios, estima que o novo regime de flexibilização, em vigor desde 1 de outubro, possa permitir reduzir para metade o tempo de adjudicação.
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Dos procedimentos analisados, cerca de 21.200 poderão beneficiar das novas regras, que dão às entidades adjudicantes maior margem de decisão em concursos abaixo dos limiares europeus, com o objetivo de simplificar e acelerar os processos. Atualmente, apenas 7,3% dos concursos chegam à assinatura do contrato em até 30 dias. Na construção, metade dos procedimentos demora mais de 80 dias, tendo alguns projetos ferroviários ultrapassado os 300 dias.
No entanto, a redução estimada não está garantida pelas mudanças legislativas. Segundo João Alves, presidente executivo da SpotGov, será necessária uma adesão elevada ao novo regime e uma aceleração substancial dos procedimentos abrangidos, apoiada por ferramentas tecnológicas e de inteligência artificial. A lei abre caminho a processos mais céleres, mas cabe às entidades adjudicantes e às empresas concretizar essa melhoria, sublinha o responsável.
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