As bolsas norte-americanas fecharam em forte alta esta segunda-feira, depois de a Nvidia ter surpreendido os investidores com o anúncio da readmissão de Jensen Huang como CEO. O Nasdaq eliminou por completo as perdas da sessão da passada sexta-feira, ao subir 6,51%, na melhor sessão para o índice tecnológico em 19 meses, enquanto a fabricante de chips para inteligência artificial (IA) registou o terceiro maior ganho da sua história. Apesar da euforia geral em torno das ações ligadas à inteligência artificial (IA), a Anthropic fechou em queda a sua terceira sessão em Wall Street.

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A administração da Nvidia anunciou esta segunda-feira que decidiu por unanimidade readmitir o fundador da empresa, Jensen Huang, como CEO — decisão tomada cerca de duas semanas depois de ter aceitado a sua demissão, quando se tornou público o envolvimento amoroso de Huang com uma alegada espiã chinesa, e outros casos extraconjugais, incluindo com uma subordinada, em violação das regras de governance corporativo. Na semana passada, a empresa tinha garantido que não pretendia readmitir Huang, contribuindo para o choque nos mercados neste arranque de semana.

Com o Presidente dos EUA, Donald Trump, a admitir ter tido influência no regresso de Huang aos comandos da empresa norte-americana, e a relativizar eventuais riscos para a segurança nacional, os títulos da Nvidia inverteram um ciclo de sete sessões de perdas e fecharam com um ganho de 31%, o maior desde maio de 2003. O valor de mercado da fabricante de chips aumentou cerca de 952 mil milhões de dólares somente nesta sessão, segundo a Bloomberg, para perto de quatro biliões de dólares. Um desempenho que animou todo o setor, com o índice dedicado Philadelphia Stock Exchange Semiconductor a avançar 14% esta segunda-feira.

A euforia dos investidores depois das fortes perdas da semana passada alastrou-se a outras cotadas ligadas à IA. A SpaceX, de Elon Musk, fechou a ganhar 4,35%, e até a AMD, que esteve pressionada na quinta-feira com alegações de ligações à China, disparou 6,85%.

Houve, no entanto, uma empresa a destacar-se pela negativa: a Anthropic, criadora do Claude e a primeira empresa puramente de IA a estrear-se em bolsa na última semana, recuou 1,4%, para 87,64 dólares, na sua terceira sessão no Nasdaq. Mantém-se, ainda assim, acima dos 83 dólares a que os títulos foram vendidos na Oferta Pública Inicial (IPO), que ficou para a história como a maior de sempre.

Além do salto de quase 7% do Nasdaq — o maior desde que Trump anunciou uma pausa nas chamadas tarifas recíprocas em abril de 2025, que também apanhou os mercados desprevenidos –, o índice de referência S&P 500 somou 4,7%, e o industrial Dow Jones apresentou uma valorização mais modesta, ainda assim na casa dos 3%.

“Havia definitivamente muita gente que o queria de volta. Em que medida o Governo interveio, e em que medida os acionistas intervieram, será impossível de saber”, comentou à Reuters o chief strategist da Interactive Brokers, Steve Sosnick, referindo-se ao regresso de Jensen Huang. “Esta é a reviravolta para a Nvidia, tendo em conta os comentários do chairman na semana passada. Huang tornou-se cabeça de cartaz do boom da IA e uma das poucas pessoas que conseguem mudar o sentimento em todo o setor”, disse por sua vez Ben Barringer, head of technology research da Quilter Cheviot em Londres.

Os investidores preparam-se assim para mais volatilidade no horizonte, à medida que vão avaliando a sustentabilidade financeira dos avultados investimentos que estão e vão ser feitos em infraestrutura computacional para treino e inferência de IA. A Nvidia é pedra angular desta onda de investimento, na medida em que fornece a maioria dos chips usados no funcionamento desta tecnologia de ponta.

(Notícia atualizada pela última vez às 21h46)