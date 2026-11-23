Nvidia ganha quase um bilião de dólares em valor de mercado. Anthropic falta à festa em Wall Street
Com bênção de Trump, fabricante de chips readmitiu CEO que se tinha despedido por violar regras de 'governance'. Notícia gerou festa da IA nas bolsas, mas Anthropic caiu 1,5%.
As bolsas norte-americanas fecharam em forte alta esta segunda-feira, depois de a Nvidia ter surpreendido os investidores com o anúncio da readmissão de Jensen Huang como CEO. O Nasdaq eliminou por completo as perdas da sessão da passada sexta-feira, ao subir 6,51%, na melhor sessão para o índice tecnológico em 19 meses, enquanto a fabricante de chips para inteligência artificial (IA) registou o terceiro maior ganho da sua história. Apesar da euforia geral em torno das ações ligadas à inteligência artificial (IA), a Anthropic fechou em queda a sua terceira sessão em Wall Street.
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A administração da Nvidia anunciou esta segunda-feira que decidiu por unanimidade readmitir o fundador da empresa, Jensen Huang, como CEO — decisão tomada cerca de duas semanas depois de ter aceitado a sua demissão, quando se tornou público o envolvimento amoroso de Huang com uma alegada espiã chinesa, e outros casos extraconjugais, incluindo com uma subordinada, em violação das regras de governance corporativo. Na semana passada, a empresa tinha garantido que não pretendia readmitir Huang, contribuindo para o choque nos mercados neste arranque de semana.
Com o Presidente dos EUA, Donald Trump, a admitir ter tido influência no regresso de Huang aos comandos da empresa norte-americana, e a relativizar eventuais riscos para a segurança nacional, os títulos da Nvidia inverteram um ciclo de sete sessões de perdas e fecharam com um ganho de 31%, o maior desde maio de 2003. O valor de mercado da fabricante de chips aumentou cerca de 952 mil milhões de dólares somente nesta sessão, segundo a Bloomberg, para perto de quatro biliões de dólares. Um desempenho que animou todo o setor, com o índice dedicado Philadelphia Stock Exchange Semiconductor a avançar 14% esta segunda-feira.
A euforia dos investidores depois das fortes perdas da semana passada alastrou-se a outras cotadas ligadas à IA. A SpaceX, de Elon Musk, fechou a ganhar 4,35%, e até a AMD, que esteve pressionada na quinta-feira com alegações de ligações à China, disparou 6,85%.
Houve, no entanto, uma empresa a destacar-se pela negativa: a Anthropic, criadora do Claude e a primeira empresa puramente de IA a estrear-se em bolsa na última semana, recuou 1,4%, para 87,64 dólares, na sua terceira sessão no Nasdaq. Mantém-se, ainda assim, acima dos 83 dólares a que os títulos foram vendidos na Oferta Pública Inicial (IPO), que ficou para a história como a maior de sempre.
Além do salto de quase 7% do Nasdaq — o maior desde que Trump anunciou uma pausa nas chamadas tarifas recíprocas em abril de 2025, que também apanhou os mercados desprevenidos –, o índice de referência S&P 500 somou 4,7%, e o industrial Dow Jones apresentou uma valorização mais modesta, ainda assim na casa dos 3%.
“Havia definitivamente muita gente que o queria de volta. Em que medida o Governo interveio, e em que medida os acionistas intervieram, será impossível de saber”, comentou à Reuters o chief strategist da Interactive Brokers, Steve Sosnick, referindo-se ao regresso de Jensen Huang. “Esta é a reviravolta para a Nvidia, tendo em conta os comentários do chairman na semana passada. Huang tornou-se cabeça de cartaz do boom da IA e uma das poucas pessoas que conseguem mudar o sentimento em todo o setor”, disse por sua vez Ben Barringer, head of technology research da Quilter Cheviot em Londres.
Os investidores preparam-se assim para mais volatilidade no horizonte, à medida que vão avaliando a sustentabilidade financeira dos avultados investimentos que estão e vão ser feitos em infraestrutura computacional para treino e inferência de IA. A Nvidia é pedra angular desta onda de investimento, na medida em que fornece a maioria dos chips usados no funcionamento desta tecnologia de ponta.
(Notícia atualizada pela última vez às 21h46)
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