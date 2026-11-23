A recuperação estende-se aos restantes fabricantes de semicondutores. A AMD valoriza cerca de 9%, enquanto a Broadcom 2,7%. Já a Micron Technology, depois de abrir em forte alta, ao somar mais de 15% no arranque, cresce mais de 20% cerca de uma hora depois da abertura da bolsa norte-americana.
A recuperação surge depois de uma semana marcada por fortes perdas no setor da IA, pressionado pelas dúvidas em torno dos elevados investimentos das tecnológicas e da sustentabilidade da procura por capacidade de computação.
A estreia bolsista da Anthropic não conseguiu contrariar essa tendência. Depois de ter perdido 8,5% na sexta-feira, a tecnológica responsável pelo modelo Claude cede mais de 2%, depois de ter arrancado o dia a somar uns ligeiros 2%, numa tentativa de recuperar o entusiasmo em torno da sua entrada em bolsa.
Comentários ({{ total }})
Nvidia dispara 35% após Jensen Huang regressar à liderança
{{ noCommentsLabel }}