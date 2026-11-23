A Nvidia dispara cerca de 35% em Wall Street esta segunda-feira, depois de o conselho de administração ter decidido reintegrar Jensen Huang como presidente executivo, com efeitos imediatos, uma reviravolta na posição da tecnológica apenas alguns dias depois de ter afastado a possibilidade de voltar a contratar o seu cofundador. A valorização poderá acrescentar cerca de 900 mil milhões de dólares à capitalização bolsista da empresa.

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A reação dos investidores evidencia o peso que o cofundador continua a ter na estratégia da fabricante de chips. Huang transformou a Nvidia, inicialmente focada em processadores para videojogos, num dos principais fornecedores de chips para inteligência artificial, tendo um papel central no desenvolvimento dos produtos, nas relações com os grandes clientes e na ligação da empresa a Washington.

A saída do empresário tinha pressionado as ações da Nvidia, que perderam perto de 23% na semana passada. “Havia definitivamente muita gente que o queria de volta. A medida em que a administração interveio, a medida em que os acionistas intervieram, será impossível saber. Mas diz-nos, até certo ponto, que Jensen Huang era demasiado grande para ser despedido“, disse Steve Sosnick, estratega-chefe da Interactive Brokers, citado pela Reuters.

O avanço da Nvidia empurrou as principais bolsas nova-iorquinas para uma abertura forte alta na primeira sessão da semana. Pelas 15h35 desta tarde, o índice tecnológico Nasdaq Composite dispara 7,28%, para os 24,263.85 pontos, enquanto o índice de referência S&P 500 avança 5,32%, para 7.277,84pontos. Já o industrial Dow Jones soma 3,29%, para 49.732,34 pontos, depois de terem perdido cerca de 4 biliões de dólares em valor de mercado em cinco sessões.