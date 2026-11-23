Nvidia reintrega Jensen Huang como CEO
A Nvidia anunciou, na segunda-feira, a readmissão de Jensen Huang como CEO, com efeitos imediatos. Ações disparam quase 30%.
A Nvidia anunciou, esta segunda-feira, a readmissão de Jensen Huang como CEO, com efeitos imediatos, cerca de dez dias após a polémica sobre casos extraconjugais e suspeitas de espionagem que levou à sua demissão.
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“O conselho acredita que Jensen é a pessoa certa para liderar a Nvidia e que a sua reintegração é do interesse dos nossos acionistas, colaboradores, parceiros e clientes”, afirmou o presidente do conselho da Nvidia, Harvey Jones. “Depositamos total confiança em Jensen e aguardamos com expectativa trabalhar com ele, assim que retomar a liderança da empresa”, acrescentou.
Huang afirmou que regressa à Nvidia com “a maior humildade e um compromisso renovado”. “Quero agradecer ao conselho de administração pela confiança e pela deliberação ao longo deste processo. (…) Mal posso esperar por voltar ao trabalho“.
Em reação, as ações do fabricante de chips estão a disparar 28% antes da abertura da bolsa de Wall Street. O índice tecnológico Nasdaq recupera 6% após as perdas significativas da última semana à boleia das empresas que também integram o ecossistema da Inteligência Artificial.
Jensen abandonou a liderança da Nvidia a 12 de novembro na sequência de notícias sobre de relações extraconjugais, incluindo uma com uma executiva suspeita pelas autoridades norte-americanas de espionagem para a China e outras envolvendo colaboradoras da empresa.
Durante este período, a diretora financeira, Colette Kress, assumiu o cargo de CEO interina enquanto o conselho procurava um sucessor permanente. Kress vai continuar como CFO, indicou a empresa.
Huang volta à liderança da Nvidia depois de uma forte pressão pública, incluindo dos acionistas, parceiros de negócio e também do Presidente dos EUA, Donald Trump. O conselho de administração da Nvidia explica que consultou altos responsáveis do governo norte-americano antes desta decisão, e concluiu que o seu regresso à empresa não acarreta riscos para a segurança nacional.
(notícia atualizada às 14h26)
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