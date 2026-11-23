Sob o formato «Tardeo Mediático: Apresentação do novo CMS 4.0», o evento reunirá CEOs, diretores e principais executivos dos meios de comunicação num encontro privado concebido para antecipar os desafios e oportunidades que marcarão a evolução do setor editorial até 2027.

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O evento terá lugar a partir das 18h00 no Hotel Only YOU Atocha (Madrid) e combinará a apresentação da nova plataforma tecnológica com um colóquio estratégico, uma bebida de boas-vindas e um cocktail executivo de networking entre profissionais do setor.

O principal atrativo desta edição será a apresentação em estreia do novo CMS 4.0 da OA Cloud, uma plataforma desenvolvida para responder às necessidades atuais e futuras dos meios digitais, integrando numa única solução os mais recentes avanços em Inteligência Artificial, gestão editorial, infraestrutura na nuvem e monetização.

A nova ferramenta representa uma evolução na forma como os meios de comunicação criam, gerem, distribuem e rentabilizam os seus conteúdos, incorporando funcionalidades destinadas a otimizar os fluxos de trabalho das redacções, automatizar processos e melhorar a eficiência operacional.

Um dos pilares fundamentais desta nova etapa tecnológica será a integração da IA nos processos editoriais, concebida como uma ferramenta de apoio aos profissionais da informação.

No entanto, a OA Cloud mantém uma das suas principais características distintivas: combinar a inovação tecnológica com um atendimento personalizado e um apoio humano direto, através da sua equipa de técnicos e pessoal de operações. Desta forma, a empresa aposta numa tecnologia avançada que permita aos meios de comunicação evoluir sem abdicar do acompanhamento especializado e da proximidade no serviço.

Para além da apresentação do novo CMS 4.0, o encontro abordará algumas das questões estratégicas que determinarão a competitividade dos meios de comunicação em 2027. Entre elas, destaca-se a incorporação da Inteligência Artificial nas redacções, tanto para agilizar os processos de produção e gestão de conteúdos como para facilitar novas dinâmicas de trabalho.

Será também analisado o papel da infraestrutura na nuvem como elemento fundamental para garantir a segurança, a escalabilidade e a eficiência dos meios digitais, especialmente num contexto de crescente procura tecnológica.

A monetização de conteúdos ocupará igualmente um lugar de destaque, com especial atenção às novas oportunidades comerciais e publicitárias que o ambiente digital oferece, incluindo serviços de conteúdo de marca, novos formatos publicitários e soluções de publicidade programática direta.

O objetivo será mostrar como estas capacidades podem ser integradas numa única plataforma tecnológica para facilitar a gestão diária dos meios de comunicação e contribuir para o desenvolvimento de modelos de negócio mais sustentáveis.