O secretário-geral do PS considerou esta segunda-feira “muito natural” que o Parlamento contribua para “as opções políticas do país” e defendeu que o OE2027 saiu “estruturalmente equivalente” em termos de despesa e receita da fase da especialidade.

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Carneiro respondeu brevemente aos jornalistas à saída de uma conferência em Lisboa promovida pela Associação Business Roundtable Portugal (BRP), em que assistiu a um painel com a participação do antigo deputado do PS Sérgio Sousa Pinto, numa presença que não constava da agenda pública do secretário-geral do PS.

Questionado se aceitaria as alterações que a oposição fez ao OE 2027, caso fosse primeiro-ministro, o líder do PS respondeu afirmativamente.

“Pois com certeza, é o Parlamento que aprova a receita e a despesa em cada ano que passa. É muito natural que o Parlamento, como aliás sempre aconteceu, procure dar o seu contributo para a discussão política e as opções políticas do país“, disse, instando a comunicação social a fazer esse “percurso histórico”, disse.

O líder socialista foi ainda questionado sobre o repto do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho que, na mesma conferência minutos antes, sugeriu ao Parlamento que escolha outro Governo se não concorda com as medidas do atual executivo PSD/CDS-PP, depois de várias medidas aprovadas no âmbito da especialidade do OE2027 contra a vontade do executivo.

“Temos sido fator de estabilidade política, estamos às portas de viabilizar pela abstenção mais um Orçamento do Estado, dando condições a que quem ganhou as eleições governe e responda às pessoas, na habitação, na saúde, no custo de vida, na produtividade da nossa economia e no rendimento, porque é isso que correspondem às prioridades do nosso país”, afirmou, rejeitando a hipótese de apresentar uma moção de censura.

O líder do PS disse ainda ser “bastante mais otimista e menos catastrofista em relação ao futuro de Portugal” do que antigo primeiro-ministro do PSD — que anteviu que os portugueses serão muito mais pobres daqui a 15 anos se nada mudar -, rejeitando igualmente que a oposição tenha “virado do avesso” o Orçamento.

“De forma alguma, a proposta que tem algum impacto orçamental tem a ver com o IVA Zero representa 0,007% de um conjunto de 143 mil milhões de euros, que é a despesa e a receita do orçamento. (…) O orçamento vai sair estruturalmente em termos equivalentes à entrada que deu no orçamento, em relação à receita e à despesa”, disse.

Já quanto à alteração das prioridades políticas definidas pelo executivo, Carneiro justificou que era importante “apoiar as famílias num momento de especiais dificuldades” e salientou que apenas foi aprovada a redução do IVA para bens essenciais durante três meses, cabendo depois ao Governo e avaliar da continuidade ou não da medida.