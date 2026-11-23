Direto Governo “fará tudo para corrigir desvio” após alterações da oposição ao OE. Siga aqui
Depois de três dias na semana passada de debate e votações na especialidade, o processo orçamental prossegue esta segunda-feira. Já foram viabilizadas 159 propostas da oposição.
O debate e as votações das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) prosseguem esta segunda-feira, num dia que se prevê longo. Desde quarta-feira passada, já foram aprovadas 159 iniciativas da oposição, com o PS e o Chega a unirem-se para integrar no documento medidas como um aumento permanente das pensões caso seja concedido um novo ‘bónus’ aos pensionistas, uma garantia pública ao arrendamento, o IVA zero e a revogação do benefício fiscal das rendas moderadas.
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Os trabalhos arrancam mais cedo esta segunda-feira, pelas 9 horas, com o Parlamento numa ‘corrida’ contra o tempo para conseguir votar os longos guiões que faltam antes do debate e da votação final global da proposta orçamental na terça-feira.
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