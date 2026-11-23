A Ordem dos Advogados quer desenvolver um projeto de “mini-SAMS da Advocacia”. A intenção está prevista no Orçamento previsto para 2027, embora o documento não detalhe ainda em que consistirá a iniciativa. O projeto surge a par da continuidade do “OA Cuida”, o programa que assegura apoio psicológico gratuito aos profissionais.

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Contactado pelo ECO/Advocatus, o bastonário João Massano sublinha que “desde janeiro, o OA Cuida dá apoio psicológico gratuito a todos os advogados com inscrição ativa. Vai continuar. O mini-SAMS é o passo seguinte. A referência são os SAMS dos bancários, à escala da Ordem. Pensamos sobretudo em quem está mais exposto: a prática individual, os pequenos escritórios, quem está a começar. Queremos protocolos com seguradoras, em articulação com a CPAS, para completar a proteção que hoje falta. Já falámos com seguradoras este ano. Em 2027 queremos chegar a propostas concretas, lado a lado com a CPAS, e fazer as contas. O orçamento não detalha mais porque o modelo ainda não está fechado”.

João Massano acredita que “um advogado que adoece não tem quem o substitua. Os prazos continuam a correr e os clientes continuam à espera. Quem trabalha sozinho, quando para, deixa de ganhar. Em quase trinta anos de advocacia, sei o que custa. Sei o que é ter um prazo a correr e não ter o direito de adoecer. Todos conhecemos colegas que adiaram um exame ou uma cirurgia por causa de um julgamento. Começámos pela saúde mental, que era o mais urgente: os inquéritos que fizemos em Lisboa mostravam mais de metade dos advogados em risco de burnout”.

O Orçamento da OA para 2027 destaca ainda que o seguro de responsabilidade civil, as plataformas digitais, a formação, o apoio psicológico e o reembolso de quotas às advogadas em situação de pós-parto estão entre as medidas para a classe. No documento, o bastonário estima que cerca de 37% da despesa do Conselho Geral, num total de 2,8 milhões de euros, reverta diretamente para os profissionais. O documento, porém, não discrimina o montante destinado a cada uma destas áreas.

Na mensagem que acompanha o Plano de Atividades e Orçamento para 2027, João Massano defende que a Ordem deve ser avaliada também pelo que entrega aos advogados e apresenta os 2,8 milhões de euros como uma expressão desse compromisso. A maior parcela deste valor corresponde ao seguro de responsabilidade civil profissional, cujo prémio, segundo o bastonário, se mantém nos termos negociados em 2026.

A lista de benefícios inclui ainda as plataformas de apoio ao exercício da profissão e ao acesso ao direito, a Biblioteca da Ordem, o correio eletrónico e os certificados digitais, o reembolso de quotas às advogadas durante o período de maternidade e as iniciativas de combate à procuradoria ilícita.

O orçamento não apresenta, contudo, uma repartição dos 2,8 milhões por estas diferentes rubricas. Não é, por isso, possível perceber quanto custa à Ordem cada serviço ou benefício, nem qual o peso individual de cada um no valor global anunciado.

Na área da formação, a OA prevê dar continuidade ao Plano Nacional de Formação Contínua 2026-2027, com ações presenciais e à distância, apoiadas pelo novo Portal de Formação. Na mensagem do bastonário, é referido que a formação ultrapassou já as 300 horas lecionadas, presencialmente e online, e chegou a diferentes regiões do país.

O plano inclui ainda a manutenção da Biblioteca Jurídica Virtual e a digitalização do acervo histórico da Ordem. Estas medidas juntam-se aos serviços digitais que a instituição destaca como já disponibilizados aos advogados, entre os quais o certificado remoto, a assinatura eletrónica qualificada e o novo Portal de Formação OA.

O Programa Advogado 360.º deverá também entrar numa nova fase em 2027. O documento não detalha, porém, em que consistirá essa evolução nem quais os serviços adicionais que serão disponibilizados aos profissionais.