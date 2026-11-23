Partidos aprovaram na especialidade do OE2027 uma proposta de auditoria e que a RTP vai ter de detalhar anualmente o custo de cada canal de televisão e estação de rádio.

O Governo terá de pedir, no próximo ano, uma auditoria à rede de correspondentes da RTP e a empresa passará a estar obrigada a divulgar publicamente anualmente o custo de cada canal de televisão e estação de rádio. Duas medidas que surgem na sequência da aprovação de duas iniciativas do Chega de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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Durante as votações na especialidade na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), o Parlamento aprovou uma proposta de alteração ao Orçamento que realiza uma auditoria à rede de correspondentes da RTP no estrangeiro e reforço da presença no interior.

A iniciativa do Chega prevê que o Governo garante, através da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), a publicação integral do relatório final da auditoria à RTP solicitada pela Assembleia da República. “A RTP apresenta ao Governo e à Assembleia da República, durante o ano de 2027, uma avaliação detalhada dos custos da sua rede de correspondentes no estrangeiro, incluindo os encargos com remunerações, deslocações e demais despesas associadas”, indica.

Segundo a proposta, com base nessa avaliação e nas poupanças nela identificadas, “a RTP apresenta um plano de reforço progressivo da sua presença informativa no interior do território nacional através da abertura ou reativação de delegações e do reforço dos meios humanos e técnicos existentes”, detalha. Na justificação, pode ler-se que o reforço da presença no interior deverá ter especial foco em distritos como Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Beja.

RTP vai ter de detalhar anualmente o custo de cada canal de televisão e estação de rádio

Os deputados aprovaram ainda uma proposta do PS que pretende maior transparência de custos na programação da RTP, que terá a passar de publicar anualmente informação discriminada sobre o custo de cada canal de televisão e estação de rádio.

A informação deve incluir o custo total anual de funcionamento e exploração, os valores de audiência ou consumo (expressos em horas de visionamento, escuta ou utilização, consoante a natureza do serviço e o custo por hora) e o custo por hora de visionamento, escuta ou utilização.

A metodologia de cálculo terá de ser “determinada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e assegura a comparabilidade, a transparência e a fiabilidade dos indicadores publicados”.