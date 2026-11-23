O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho considerou esta segunda-feira que existe uma crise política em Portugal e lembrou que o Parlamento tem poder para mudar o Governo, como aconteceu em 2015 com o acordo entre os partidos da esquerda, que ficou conhecido por gerigonça.

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“Se um Parlamento virar do avesso coisas fundamentais e o Governo disser ‘isto não se consegue vergar, não há crise’… A crise está cá, parece-me evidente. Se o Parlamento não gostar das medidas que lá tem, escolha um Governo para fazer aquilo que quer. Em 2015 não gostou do meu Governo e pôs lá outro“, afirmou Pedro Passos Coelho, durante a conferência anual da associação Business Roundtable Portugal (BRP), que decorre no Meo Arena, em Lisboa.

Ressalvando que respeita “democraticamente o que as pessoas quiserem fazer”, Pedro Passos Coelho voltou a fazer uma referência ao Chega, dizendo que “não se devia excluir esse partido de um entendimento”, e a criticar o PSD. “O meu partido andou a distribuir bónus de pensões como boda para preparar eleições. Lamento, porque não tinha de ser assim“, referiu.

Segundo o ex-líder social-democrata, “o país, no impasse em que está, nem terá crescimento a 5%, como deseja Pedro Santa Clara, nem um Estado capaz e competente”, como previu, num painel moderado por Catarina Gaspar co-chair do Conselho Intergeração do BRP, intitulado “Diagnóstico e opções para Portugal”.

“O país tem de querer fazer e tem de ser confrontado com um diagnóstico. Se nada for feito, teremos um país com um produto medíocre e com menos possibilidade de reter e atrair talento”, defendeu, culpabilizando a falta de produtividade como um dos bloqueios ao crescimento do PIB, bem como a aposta em setores de mais baixo valor e uma falha de estratégia de preparação para a imigração, que se refletiu no acesso à saúde, habitação e educação.

Se o Parlamento não gostar das medidas que lá tem, escolha um Governo para fazer aquilo que quer. Em 2015 não gostou do meu Governo e pôs lá outro. Pedro Passos Coelho

Pedro Passos Coelho alertou para a importância da meritocracia em detrimento das redes de influência governamentais. “Gostava de um país que mostrasse às pessoas que, para ter sucesso, se abandona este caminho redes de compadrio e aposta no mérito de verdade, seja para quem tem bons projetos e possa ter financiamento ou obter os licenciamentos necessários sem ter de conhecer o secretário de Estado, o diretor-geral ou o ministro”, sublinhou.

O economista Pedro Santa Clara, professor catedrático de Finanças na Nova School of Business and Economics (Nova SBE), com quem o antigo líder do Executivo partilhou o palco, alertou para o facto de Portugal continuar a divergir da Europa em termos de crescimento económico e ter sido ultrapassado por países como a Polónia. “A mediocridade portuguesa é equivalente a uma guerra em termos de falta de ambição”, frisou.

Para Pedro Santa Claro, o que também deveria motivar protestos nas ruas são os problemas estruturais no conhecimento dos alunos portugueses. “Os resultados dos PISA foram catastróficos. Descobrimos que temos jovens que não sabem ler uma página e entender o que lá está escrito e fazer uma proporção. Isto devia levar esta gente toda que está nesta sala a acampar no Rossio. esta sala representa, provavelmente, 80% do PIB de Portugal e tem o poder de exigir”, salientou o docente sobre os membros da associação Business Roundtable Portugal, que representa os grandes grupos empresariais.