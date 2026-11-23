Com um total de 510 milhões de euros inscritos no orçamento para 2027, a Câmara do Porto tem mais 18,7 milhões para gastar face a 2025. A habitação, com 53,1 milhões de euros, e a segurança, cuja dotação sobe 47%, para 17 milhões, são as áreas com maior dotação financeira. A proposta, que vai esta quinta-feira a votação na reunião do Executivo, prevê também uma redução do IRS de 2,5%, para 2%, e uma “taxa efetiva de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,2754%.

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O município inscreve 53,1 milhões de euros na rubrica habitação, “representando cerca de um terço do investimento previsto no Plano Plurianual de Investimentos”, de acordo com comunicado da autarquia. A verba destina-se, designadamente, para a construção de novos fogos na Operação de Lordelo do Ouro, para a conservação e reabilitação do parque habitacional público, assim como para a promoção do arrendamento acessível.

Ainda na área da habitação, o Porto Solidário, que apoia as famílias no pagamento da renda ou da prestação da casa, cresce quase 60%, para 4,2 milhões de euros. “O programa municipal permite reduzir, de forma eficaz e no curto prazo, as dificuldades de acesso à habitação sentidas pela classe média e pelos mais jovens”, esclarece o município num comunicado.

Na mobilidade, estão previstos 50,8 milhões de euros, incluindo 21 milhões para assegurar o transporte gratuito dos residentes que arrancou em julho deste ano. O urbanismo terá uma dotação de 37 milhões de euros e o ambiente contará com 48,3 milhões.

Já a rubrica da segurança deverá contar com 17 milhões de euros, mais 47% do que no orçamento anterior, enquanto as áreas social, da saúde e da proteção civil concentram, em conjunto, 26,8 milhões de euros.

O município vai inscrever uma dotação de 48,3 milhões de euros na rubrica ambiente e sustentabilidade, enquanto destina 16,3 milhões de euros para a área do desporto, juventude e associativismo. Para cultura e património estão previstos 24,2 milhões de euros, para economia, empreendedorismo e turismo outros 7,4 milhões e para educação mais 23,4 milhões de euros.

As transferências para as juntas de freguesia deverão aumentar cerca de 10%, reforçando os recursos disponíveis para a intervenção de proximidade no território.

A receita efetiva deverá crescer 10,4%, acima dos 7% previstos para a despesa efetiva, enquanto os fundos comunitários destinados ao investimento duplicam, para 26,4 milhões de euros.

“O orçamento garante uma taxa efetiva de IMI de 0,2754%, abaixo do mínimo legal de 0,30%, graças à manutenção da taxa em 0,324%, com uma redução de 15% para a habitação própria e permanente”, anuncia o município liderado pela coligação PSD/CDS/IL.

Já no IRS, a autarquia mantém a descida da participação municipal de 2,5% para 2%.