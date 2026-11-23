“Os Açores oferecem uma gama de azimutes de lançamentos que ninguém consegue igualar”, atira Richard French, vice-presidente de desenvolvimento de negócio e estratégia da área de sistemas espaciais da norte-americana Rocket Lab, que considera a posição geográfica do arquipélago uma “vantagem difícil de encontrar” noutros locais europeus para a instalação de um porto espacial.

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A avaliação é partilhada por Marco Fuchs, presidente executivo da alemã OHB. “O que distingue os Açores de outros locais de lançamento na Europa continental é a versatilidade das direções em que se pode lançar“, explicou, durante o fórum Inside Space, coorganizado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e pelo CTI Aeroespacial, que decorreu 18 e 19 de novembro no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Enquanto os centros de lançamento do Reino Unido, da Noruega e da Suécia estão, na sua maioria, limitados a trajetórias para norte e órbitas polares, a posição de Santa Maria permite apontar noutras direções. “Podem lançar para sul, para o Atlântico Sul, para a Antártida e para o Pacífico, sem as discussões sobre zonas de queda”, esclareceu Fuchs, durante o debate com o tema “Positioning Portugal as an Atlantic Space Power” (Posicionar Portugal como uma Potência Espacial Atlântica).

O responsável da OHB acrescentou que as trajetórias para norte podem obrigar a negociações com países como a Rússia e os Estados Unidos, “especialmente num momento de crise, se quiserem garantir uma resposta rápida numa trajetória para norte”, apontando para a necessidade de a Europa dispor de mais opções de acesso ao Espaço.

“Precisamos de acesso independente ao Espaço. Não podemos depender de Elon Musk dizer sim ou não. Não podemos depender de um sistema a partir de um único local. Precisamos de múltiplos lançamentos, porque a procura é enorme“, acrescentou.

A OHB começou a procurar possíveis localizações para portos espaciais em 2018, tendo Marco Fuchs visitado os Açores no início de 2021. Na altura, considerou a localização “favorável, sobretudo pela geografia”. Mas o responsável destaca agora também a evolução da disponibilidade portuguesa para avançar com o projeto. “Não tinha visto uma determinação tão clara como aquela que vejo nos últimos meses”, afirmou, referindo-se à posição da Força Aérea Portuguesa num projeto financiado por 15 milhões do PRR para a criação de uma base de lançamento de foguetões partir da ilha açoriana.

Precisamos de acesso independente ao Espaço. Não podemos depender de Elon Musk dizer sim ou não. Não podemos depender de um sistema a partir de um único local. Precisamos de múltiplos lançamentos, porque a procura é enorme. Marco Fuchs CEO da OHB

Para o CEO da empresa aeroespacial alemã, o caminho passa por desenvolver a infraestrutura de forma gradual, começando com operações de menor dimensão e aumentando a capacidade à medida que o projeto evolui. “O que Portugal precisa de fazer é implementar o programa passo a passo. Acho que é o momento certo para fazer de Santa Maria um porto espacial, começando pequeno e depois crescendo“, defendeu. Santa Maria já dispõe de um aeroporto e de um porto marítimo, que o responsável considera vantagens para a instalação de um porto espacial.

Mas a localização, por si só, não garante a competitividade de um porto espacial. Para uma empresa que realiza lançamentos com regularidade, a meteorologia é um fator determinante. “Não se trata de encontrar o momento perfeito para lançar um único satélite e declarar sucesso. Trata-se de conseguir fazê-lo dia após dia“, alertou Richard French.

O responsável lembrou a experiência da Rocket Lab, que tinha acabado de realizar o centésimo lançamento do foguetão Electron e previa realizar mais de 40 lançamentos do mesmo veículo no ano seguinte. A escala das operações obriga a olhar para condições que podem parecer secundárias quando se considera apenas um lançamento isolado, mas que se tornam decisivas quando se pretende manter uma cadência regular.

Ter a cadeia de fornecimento ligada ao local de lançamento é fundamental. Se não tiverem capacidade para investir e demonstrar a produção de cada componente, não terão hipótese de integrar sistemas e operá-los” Richard French Vice-presidente da Rocket Lab

Além das condições meteorológicas, French considera essencial garantir que a cadeia de fornecimento está ligada ao local de lançamento. A produção de componentes, a integração dos sistemas e a operação dos veículos têm de funcionar de forma coordenada. “Ter a cadeia de fornecimento ligada ao local de lançamento é fundamental. Se não tiverem capacidade para investir e demonstrar a produção de cada componente, não terão hipótese de integrar sistemas e operá-los“, vincou, defendendo também a existência de processos regulatórios eficiente e de uma relação de colaboração entre operadroes e autoridades públicas.

A visão dos dois responsáveis converge na necessidade de integrar o espaçoporto numa cadeia de valor mais abrangente, para que o projeto vá além de uma simples infraestrutura de lançamentos. “Se Portugal desenvolver um porto espacial, isso também ajudará a sua indústria nacional de satélites, porque é um ativo estratégico e a cadeia de valor fica mais conectada”, destacou o CEO da OHB.

O interesse empresarial nos Açores começa a traduzir-se em planos concretos. A sul-coreana Innospace apontou para 2027 o primeiro lançamento a partir do arquipélago. Para os dois responsáveis, a geografia de Santa Maria oferece condições para atrair operadores, mas a transformação desse potencial numa atividade espacial regular dependerá da capacidade de desenvolver toda a infraestrutura necessária.