O impacto do comboio de tempestades que atingiu Portugal nos primeiros meses de 2026 continua a refletir-se nos indicadores financeiros e prudenciais do setor segurador. No final do terceiro trimestre, o rácio estimado de cobertura do Requisito de Capital de Solvência (SCR) das empresas sob supervisão prudencial da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) situava-se em 192%, menos 20 pontos percentuais do que no final de 2025. O rácio de cobertura do Requisito de Capital Mínimo (MCR) recuou 59 pontos percentuais, para 501%.

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Os resultados foram divulgados com a publicação, pela ASF, do Relatório de Evolução da Atividade Seguradora (REAS) referente ao terceiro trimestre de 2026, e que compara quase todos os valores com igual período do ano passado.

Apesar da descida de SCR e MCR, os dois rácios permanecem acima dos mínimos regulamentares, mas a evolução traduz a pressão que o agravamento da sinistralidade, nomeadamente nos seguros de Incêndio e Outros Danos – onde se incluem os seguros multirriscos habitação, comercial e industrial -, colocou sobre os indicadores de solvência do setor.

A leitura global dos dados evidencia um mercado em expansão, com forte crescimento da produção, mas também uma deterioração dos indicadores de pagamentos e solvência. O impacto das tempestades concentra-se nos seguros patrimoniais, enquanto Vida, Saúde, Automóvel e Acidentes de Trabalho apresentam evoluções mais moderadas ou equilibradas. A descida dos rácios de solvência é um sinal relevante de pressão prudencial, embora os níveis de cobertura permaneçam confortavelmente acima dos mínimos regulamentares.

Mercado cresce 18%, mas pagamentos aumentam 30%

A atividade seguradora em Portugal manteve um ritmo de crescimento expressivo nos primeiros nove meses de 2026. A produção de seguro direto ultrapassou os 13,8 mil milhões de euros, registando um aumento de 18% face ao período homólogo de 2025. O crescimento foi impulsionado sobretudo pelo ramo Vida, com uma subida de 27,8%, enquanto os ramos Não Vida avançaram 8,7%.

Em sentido contrário, os pagamentos de seguros também aceleraram. Os montantes pagos de seguro direto aumentaram 30% face a setembro de 2025, com o ramo Vida a registar uma subida de 27,2% e os ramos Não Vida a crescerem 32,9%. Este último aumento foi particularmente influenciado pelos sinistros associados às tempestades, com efeitos muito concentrados no ramo Incêndio e Outros Danos.

Vida sobe quase 28%, mas PPR recuam

A produção de seguro direto do ramo Vida aumentou 27,8%, com destaque para os seguros Não Ligados, que cresceram 35,6%. Dentro destes, os seguros de Vida excluindo PPR registaram uma expansão de 54,1%. Os seguros de Vida Ligados também evoluíram positivamente, com um crescimento de cerca de 15%.

Apesar do crescimento global da produção, os Planos Poupança Reforma (PPR), nas modalidades Ligados e Não Ligados, recuaram 2,3% face ao mesmo período de 2025.

Os montantes pagos em Vida aumentaram 27,2%, mas a evolução foi desigual entre modalidades. Nos seguros de Vida Ligados, os pagamentos cresceram 77,2%, enquanto nos Não Ligados permaneceram praticamente inalterados.

Os resgates aumentaram 12,8% e representaram 46,1% dos montantes pagos no período, uma proporção inferior aos 52% registados em setembro de 2025. A redução do peso dos resgates no total de pagamentos sugere que o aumento dos desembolsos do ramo não foi explicado exclusivamente pela saída de poupanças dos segurados.

Produção Não Vida ultrapassa 6,6 mil milhões de euros

A produção dos ramos Não Vida ultrapassou os 6.609 milhões de euros, mais cerca de 531 milhões do que no período homólogo. Os quatro principais segmentos mantiveram o peso na carteira, com o Automóvel a representar 32% da produção, Saúde 22,8%, Incêndio e Outros Danos 17% e Acidentes de Trabalho 17,1%.

O ramo Automóvel cresceu 10,5%, Saúde avançou 10,3%, Incêndio e Outros Danos registou uma subida de 6,6% e Acidentes de Trabalho aumentou 8,3%. A estrutura da carteira Não Vida manteve-se, assim, relativamente estável, apesar do crescimento dos prémios nos principais ramos.

No entanto, a evolução dos montantes pagos foi muito mais acentuada do que a da produção. Os pagamentos de seguro direto Não Vida aumentaram 32,9%, refletindo sobretudo o agravamento dos sinistros de Incêndio e Outros Danos, onde os desembolsos cresceram 178,4% devido às indemnizações relacionadas com o comboio de tempestades dos primeiros meses do ano.

Acidentes de Trabalho: pagamentos crescem 8,8%

Em Acidentes de Trabalho, a produção de seguro direto cresceu 8,3% face ao terceiro trimestre de 2025, enquanto os montantes pagos aumentaram 8,8%. O rácio entre montantes pagos e prémios situou-se em 52,7%, registando uma ligeira subida face ao período homólogo.

Saúde: pagamentos crescem abaixo da produção

No ramo Saúde, a produção de seguro direto aumentou 10,3%, enquanto os montantes pagos cresceram 7,4%. A evolução permitiu reduzir o rácio entre montantes pagos e prémios para 59,6%, refletindo um crescimento dos pagamentos inferior ao dos prémios emitidos.

Incêndio e Outros Danos: sinistros quase triplicam

O ramo Incêndio e Outros Danos foi o segmento mais diretamente afetado pelas tempestades. A produção cresceu 6,6% face ao período homólogo, com a maioria das modalidades a registar aumentos nos prémios brutos emitidos. Os seguros de Riscos Múltiplos, que representam 90,7% do ramo, cresceram 8,6%.

Mas foi nos pagamentos que o impacto das tempestades se tornou mais evidente. Os montantes pagos aumentaram 178,4%, elevando o rácio entre montantes pagos e prémios para 112,4%, mais cerca de 69 pontos percentuais do que no período homólogo.

Este rácio significa que, no período em análise, os montantes pagos ultrapassaram os prémios correspondentes neste ramo. Não representa, por si só, o resultado técnico final, uma vez que não incorpora todos os custos, receitas, resseguro, movimentos de provisões e outros componentes da conta técnica. Menos ainda os custos totais incluindo despesas gerais e custos de aquisição, onde se incluem as comissões pagas à distribuição de seguros.

Automóvel: crescimento de 10,5% na produção

No ramo Automóvel, os prémios brutos emitidos de seguro direto cresceram 10,5% face a setembro de 2025. Apesar do aumento da produção, o rácio entre montantes pagos e prémios diminuiu ligeiramente, situando-se em 62,5%, sinalizando uma evolução menos pressionada dos pagamentos em relação à receita de prémios do que a observada no ramo Incêndio e Outros Danos.