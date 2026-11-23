Os jornalistas Marcos Lamelas, Najat El Hachmi e Rosa María Calaf foram distinguidos na segunda edição dos Prémios de Jornalismo Pedro Vega, realizada no Palau Macaya, em Barcelona, pela sua contribuição para o jornalismo independente, a qualidade informativa e a defesa do pensamento crítico.

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A cerimónia reuniu representantes da sociedade civil, do mundo económico, das instituições e do jornalismo catalão num evento que valorizou a função social do jornalismo e o compromisso dos profissionais da informação com a verdade, o rigor e a liberdade de expressão.

Os prémios, que contam com um valor total de 15 000 euros, distribuído em partes iguais pelas três categorias, reconhecem trabalhos e percursos profissionais que refletem os valores profissionais do jornalista Pedro Vega, falecido em 2023.

Marcos Lamelas, delegado do «El Confidencial» na Catalunha, recebeu o prémio na categoria de Informação e Reportagem, que reconhece o trabalho de investigação, a capacidade de análise e o contributo de informação relevante para a sociedade.

Por seu lado, a escritora e colunista Najat El Hachmi foi distinguida na categoria de Opinião e Análise pela sua contribuição para o debate público, a sua independência intelectual e a sua capacidade de abordar questões sociais e culturais numa perspetiva crítica.

A jornalista Rosa María Calaf, uma das grandes figuras de referência do jornalismo internacional espanhol, recebeu o prémio na nova categoria «Internacional», que distingue a sua extensa carreira como correspondente da TVE e a sua contribuição para o conhecimento da realidade política, social e cultural de inúmeros países.

A introdução desta terceira categoria alarga o âmbito dos prémios e reconhece a importância da informação internacional num contexto de crescente complexidade geopolítica.

HOMENAGEM A PEDRO VEGA

Os prémios têm o nome de Pedro Vega, jornalista cantábrico estreitamente ligado à Catalunha, cuja carreira profissional se desenvolveu nas áreas do reportagem, da comunicação institucional, da televisão pública e da consultoria política e empresarial.

O seu legado profissional, marcado pela defesa da profissão jornalística, pela independência e pelo compromisso com a informação, constitui o espírito destes prémios que procuram reconhecer a excelência e contribuir para o fortalecimento da profissão.

O evento contou com a participação de profissionais de destaque do jornalismo e foi encerrado pelo presidente da Agência Efe, Miguel Ángel Oliver, que recordou a figura de Pedro Vega e defendeu a independência dos meios de comunicação social como um dos pilares fundamentais das sociedades democráticas.

A segunda edição dos Prémios Pedro Vega consolida, assim, uma iniciativa de reconhecimento do talento jornalístico e daqueles que, através da informação, da análise e do correspondente internacional, contribuem para uma sociedade mais bem informada, mais crítica e plural.