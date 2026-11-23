O Parlamento aprovou a criação de um novo programa para a troca de equipamentos a gás por elétricos, que será lançado no próximo ano. O novo E-Lar será, contudo, mais direcionado: vai chamar-se E-Lar Rural e concentrar-se nas zonas de baixa densidade não abastecidas por gás natural.

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“Durante o ano de 2027, é criado o Programa E-Lar Rural destinado a apoiar financeiramente a substituição de equipamentos domésticos a gás por equipamentos elétricos eficientes em habitações situadas em territórios de baixa densidade e não abastecidas por rede de gás natural”, lê-se na proposta agora aprovada.

O diploma vem implementar e assegurar, em articulação com os municípios e as freguesias, ações de divulgação do programa e de apoio de proximidade às populações abrangidas, incluindo o contacto direto com os agregados familiares e o seu acompanhamento na apresentação das candidaturas.

A iniciativa pretende ajudar agregados que usam gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado — em torno de dois milhões de famílias no país –, a maior parte localizada em territórios considerados rurais. É a esses territórios que não chega, muitas vezes, o gás natural canalizado, uma alternativa mais barata.

“O acesso a este bem essencial em condições economicamente justas constitui, por isso, uma questão central de qualidade de vida, justiça social e coesão territorial”, lê-se na proposta.

10 milhões para comprar geradores para as juntas de freguesia

Perante fenómenos meteorológicos extremos e incêndios rurais, que ditam falhas de rede, foi ainda detetada a necessidade de dotar os territórios de meios que garantam que os serviços públicos de proximidade se mantêm operacionais, nomeadamente sedes de junta de freguesia.

Neste sentido, foi aprovada uma proposta do PSD e CDS que visa reforçar a resiliência energética das freguesias portuguesas, através da instalação de Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) combinados com geradores renováveis baseados em energia solar e sistemas de armazenamento por bateria, o que terá um custo de dez milhões de euros.

“Esta medida assume especial relevância nos territórios de baixa densidade, frequentemente mais vulneráveis a interrupções prolongadas do fornecimento elétrico e onde as freguesias desempenham um papel fundamental no apoio direto às populações, sobretudo às pessoas idosas e mais isoladas”, refere a proposta.

A dotação permitirá iniciar um programa nacional de capacitação energética das freguesias, privilegiando aquelas que ainda não dispõem de soluções de energia de reserva, de forma a promover uma maior equidade territorial e reforçar a capacidade de resposta local em contextos de emergência.