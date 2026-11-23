A proposta do presidente do Conselho Europeu para o próximo orçamento comunitário é vista como uma vitória para o Presidente francês, Emmanuel Macron, e para os Amigos da Coesão, se a comparação for feita com a proposta original da Comissão Europeia. Com um corte de 10% sobre a mesa, face à proposta de dois biliões de euros de Ursula von der Leyen, António Costa sugere um ligeiro aumento da contribuição dos Estados membros e aposta na criação de um imposto sobre as transações digitais.

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Em termos globais, Costa propôs um corte de 10% face à proposta da Comissão Europeia para o orçamento plurianual até 2034 que representa uma redução de 204 mil milhões de euros a preços correntes, face aos dois biliões que Ursula von der Leyen colocou em cima da mesa em julho. De sublinhar que a proposta do Conselho representa um corte de 44 mil milhões face à proposta irlandesa, apresentada o mês passado.

Com um orçamento mais curto, Costa tenta agradar aos contribuintes líquidos apontando para um ligeiríssimo aumento das contribuições de cada Estado-membro dos atuais 0,8% do Rendimento Nacional Bruto, para 0,82%. A proposta da Comissão apontava para um aumento para 1,26%.

Ao contrário do que aconteceu com as propostas cipriota e irlandesa (que ocuparam a presidência rotativa do Conselho da União Europeia) – Chipre tentou deliberadamente poupar a Coesão – Costa optou por distribuir os cortes por todas as áreas. Assim, a Coesão perde 5,1%, ou seja, os 946,4 mil milhões da proposta de Ursula passam para 898,3 mil milhões de euros.

Esta opção faz com que Portugal perca cerca de 400 milhões de euros a preços correntes. A proposta de António Costa prevê 34,9 mil milhões de euros para Portugal, abaixo dos 35,3 mil milhões considerados pela presidência irlandesa do Conselho da UE há cerca de um mês, mas acima dos 33,5 mil milhões da proposta inicial da Comissão Europeia, dada a verba adicional para a coesão que foi incluída durante as negociações orçamentais. Já a preços constantes de 2025, o montante proposto para Portugal é de 31 mil milhões de euros, face aos 31,4 mil milhões da presidência irlandesa e aos 29,8 mil milhões do executivo comunitário.

É este ganho face à proposta de Comissão que levou fonte diplomática portuguesa dizer à Lusa, em Bruxelas, que a proposta “vai no bom sentido”, reconhecendo, contudo, que há “ainda um caminho a fazer”.

Mas a opção de António Costa foi “poupar” a agricultura. Na nova arquitetura comunitária, coesão, agricultura e prosperidade rural e marítima estão todas dentro do mesmo fundo. Mas na conferência de imprensa de apresentação da proposta, o presidente do Conselho reconheceu haver uma “pequena redução” na área da coesão, apesar de a agricultura não ser afetada.

Esta é vista como mais uma concessão a Emmanuel Macron, ao permitir-lhe não mexer nos subsídios aos agricultores, um setor altamente sensível do ponto de vista político, em véspera de eleições presidenciais, agendadas para abril de 2027. O Politico classifica mesmo a proposta de Costa como um presente de Natal antecipado a Macron.

Em Portugal, o ministro da Agricultura explicou no Parlamento, em outubro, que Portugal já tem garantidos 7,4 mil milhões de euros para apoiar o rendimento dos agricultores e mais 2,5 mil milhões para o desenvolvimento rural. Fechada está também a possibilidade de cada Estado-membro antecipar 45 mil milhões de euros destinados à agricultura, o que para Portugal significa poder usar 2,41 mil milhões logo de início.

Acordo acabará por ser alcançado

Para o economista Augusto Mateus, o acordo “acabará por ser alcançado”, “num equilíbrio em torno das maiores economias, dos contribuintes líquidos e de economias mais dinâmicas como a Polónia”. Em declarações ao ECO, o antigo ministro da Economia considera que os países “estão perto de um acordo, mas ainda são necessárias mais propostas”, para que que seja alcançado “um entendimento sobre um mal menor”.

Para Augusto Mateus o acordo será alcançado “num orçamento de nível inferior ao proposto por António Costa, com uma distribuição de verbas entre defesa, políticas sociais e políticas de consolidação orçamental e de promoção da competitividade”.

O economista defende que os problemas europeus “não se resolvem com a distribuição de fundos, mas com maior interação entre si”. E dá um exemplo nacional: “O Alentejo e Beiras deveriam colaborar mais entre si e o Tejo não deveria agir como uma fronteira.”

O antigo governante considera que “não existem políticas adequadas”, para resolver “problemas ambientais e demográficos, que deviam ter uma política orçamental específica, mas também de criação de riqueza e de rutura nos serviços que fazem o bem estar demográfico”. Por isso, “sempre que se discute o orçamento estala o verniz”, lamenta.

A discussão em torno dos recursos próprios é outro dos temas que parece ter favorecido os objetivos franceses. A sugestão de criar um imposto sobre os serviços digitais (3% do volume de negócios líquido das empresas abrangidas) vai ao encontro da proposta francesa sugerida em 2018, mas que acabou arrumada numa gaveta por receio das retaliações dos Estados Unidos.

Este novo recurso aliado às taxas sobre resíduos eletrónicos não reciclados (2,25 euros/kg), dos resíduos de embalagens não recicladas (1,25 euros/kg), do Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço (100% das receitas), do tabaco (taxa de 15%), do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão (30% das receitas) – também propostos pela Comissão Europeia – “em conjunto com as fontes de receita existentes, estas medidas poderão gerar cerca de 60 mil milhões de euros de receitas por ano”, disse António Costa.

Para Portugal, aplicar uma taxa uniforme ao peso dos resíduos eletrónicos não recolhidos “é problemático”, como já disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento. Paulo Rangel disse ainda que aplicar um imposto especial sobre o consumo de tabaco, baseado na taxa mínima do imposto especial de consumo aplicada por cada Estado-Membro aos produtos do tabaco, Portugal apenas concorda com esta esta solução se for houver acordo sobre a diretiva do tabaco.