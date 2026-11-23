A manutenção da idade da reforma nos 66 anos e nove meses poderá agravar em cerca de 1,5 mil milhões de euros o saldo das Administrações Públicas entre 2027 e 2031, segundo um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO). A estimativa consta do Relatório n.º 24/2026, que avalia o impacto orçamental da proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) apresentada pelo Chega. Na simulação dos técnicos, a deterioração anual do saldo aumenta de 97 milhões de euros em 2027 para 524 milhões no final do período.

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A iniciativa parlamentar do partido de André Ventura pretende manter, no próximo ano, a idade normal de acesso à pensão de velhice nos atuais 66 anos e nove meses, em vez dos 66 anos e 11 meses previstos na lei para 2027, abrangendo tanto o regime geral da Segurança Social como a Caixa Geral de Aposentações (CGA). Contudo, para projetar o impacto orçamental até 2031, a UTAO assume que a idade se mantém congelada nos 66 anos e nove meses durante todo o quinquénio.

Ao mesmo tempo, a proposta do Chega prevê que o Governo apresente, até ao final do terceiro trimestre de 2027, um programa para reduzir gradualmente a idade da reforma, tendo como objetivo os 65 anos ou os 40 anos de carreira contributiva, independentemente da idade, sendo que esta segunda componente não foi quantificada pela unidade técnica.

Em 2027, o congelamento da idade da reforma deverá aumentar em 107 milhões de euros a despesa com pensões, dos quais 59 milhões respeitam à Segurança Social e 48 milhões à CGA. A este acréscimo junta-se a perda de receita em contribuições sociais, levando a uma deterioração de 128 milhões de euros nos saldos conjuntos dos dois sistemas, no cenário considerado mais provável pela UTAO.

Já o impacto líquido no saldo das Administrações Públicas é estimado em 97 milhões de euros, considerando também as poupanças associadas à substituição dos trabalhadores que se reformam por outros com remunerações inferiores.

Ao longo dos cinco anos, a deterioração acumulada dos saldos da Segurança Social e da CGA poderá atingir 2.058 milhões de euros. O impacto anual nestes dois sistemas aumenta de 128 milhões de euros, em 2027, para 709 milhões em 2031. De acordo com a UTAO, a diferença face aos cerca de 1,5 mil milhões estimados para as Administrações Públicas resulta das poupanças com os encargos salariais no setor público, consideradas no cálculo do saldo global.

Porém, a UTAO ressalva que as projeções constituem um exercício simplificado e indicativo, condicionado pela complexidade dos mecanismos de acesso à pensão. Entre os pressupostos utilizados está a manutenção do número de novas pensões registadas em 2027 ao longo de todo o período analisado.

Para o cenário de substituição de trabalhadores, admite que os novos funcionários terão uma remuneração equivalente a 60% da dos trabalhadores que deixam de estar ao serviço. Daí que os resultados devam ser interpretados como uma estimativa do impacto potencial da medida e não como uma previsão definitiva.