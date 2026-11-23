Quadrantis reforça administração com ex-quadro da PwC
A sociedade gestora de fundos de capital de risco reforçou os mecanismos de governação. Paulo Caeteno, sob investigação judicial, saiu da Quadrantis e de todas as sociedades participadas.
A Quadrantis Capital reforçou o conselho de administração com a entrada de Pedro Maurício, antigo quadro da PwC, numa reorganização da governação da sociedade de capital de risco. Segundo fonte da empresa, Paulo Caetano abandonou, na semana passada, todas as funções que ocupava na gestora.
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A entrada de Pedro Maurício leva à administração um profissional com experiência na consultora e acompanha as mudanças na estrutura da Quadrantis.
Segundo a mesma fonte da empresa, a atividade da Quadrantis, uma das principais gestoras de fundos, com mais crescimento em Portugal, decorre com total normalidade, mantendo a gestão dos fundos e o acompanhamento dos investimentos e das participadas.
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