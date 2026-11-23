Comprar ou vender casa é, para muitas famílias, uma das decisões mais importantes da vida. Seja por uma mudança de cidade ou por uma nova etapa familiar, encontrar o imóvel certo implica conciliar expectativas, orçamento e, muitas vezes, condições de financiamento. Mas quem está hoje a comprar casa em Portugal? E o que devem saber os proprietários que pretendem vender? Os dados da ERA ajudam a traçar o perfil dos compradores e a compreender os fatores que influenciam as suas decisões.

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Antes de começar a procurar casa, há decisões que podem determinar o sucesso da compra. Definir um orçamento que inclua impostos e outros encargos, avaliar as condições do crédito e conhecer os documentos necessários são alguns dos passos essenciais deste processo, abordados no guia “Como comprar casa em Portugal”, publicado na Chave Mestra, o portal de literacia imobiliária promovido pela ERA Portugal.

Para além dos cuidados a ter na preparação da compra, conhecer o perfil de quem procura casa ajuda a compreender melhor a dinâmica do mercado imobiliário português. E, apesar da atenção dedicada ao investimento estrangeiro, os portugueses continuam a dominar as aquisições realizadas através da rede da empresa. No terceiro trimestre deste ano, os compradores nacionais representaram cerca de 90% do total analisado pela rede, enquanto os clientes estrangeiros representaram cerca de 10%. Entre eles, os compradores brasileiros mantiveram e reforçaram a liderança. Seguiram-se os clientes de Angola e de França e, depois, os da Alemanha, de Cabo Verde e do Reino Unido.

Importa, no entanto, distinguir nacionalidade de residência. Um cidadão brasileiro residente em Portugal é contabilizado como estrangeiro nos dados da empresa, mas como residente nas estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE). Segundo o INE, os compradores com domicílio fiscal fora do país foram responsáveis por 5% das transações de habitação em 2025. Embora se trate de indicadores distintos, ambos ajudam a contextualizar o peso dos compradores estrangeiros no mercado imobiliário português.

Um preço que caiba no orçamento

A nacionalidade ajuda a traçar o perfil dos compradores, mas é a capacidade financeira que determina, em grande medida, os imóveis que podem comprar. O preço médio de venda no terceiro trimestre de 2026 fixou-se em 252.261 euros, praticamente igual ao do terceiro trimestre de 2025 e 3,5% acima do registado entre abril e junho. Este valor reflete apenas os imóveis vendidos pela rede ERA.

Para quem procura casa, este valor médio é apenas uma referência: o preço depende da localização e das características de cada imóvel. Comparar zonas pode, por isso, revelar alternativas mais ajustadas ao orçamento. Na Chave Mestra, um artigo dedicado às regiões com casas mais baratas apresenta várias localizações do interior onde os valores são inferiores aos dos grandes centros urbanos, incluindo municípios dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Portalegre.

Em 2025, o montante médio dos créditos intermediados pela ERA foi de 165.368 euros, mais 24,1% do que no ano anterior

Num contexto de preços elevados, conseguir chegar a acordo com o vendedor pode, por vezes, não ser suficiente para comprar casa. A avaliação bancária e a aprovação do empréstimo tornam-se etapas decisivas para quem precisa de financiamento e condicionam, frequentemente, as opções em cima da mesa. Em 2025, o montante médio dos créditos intermediados pela rede foi de 165.368 euros, mais 24,1% do que no ano anterior. Os dados estão alinhados com os números médios do país, com o Banco de Portugal a apurar uma média de 175.141 euros nos novos contratos de crédito à habitação.

Os números não revelam quantos compradores recorreram ao crédito nem a percentagem financiada de cada casa, mas mostram que os montantes médios contratados através da intermediação da ERA aumentaram. Para quem vende, importa distinguir o interesse manifestado numa visita da capacidade de concretizar a compra, sobretudo quando esta depende de financiamento bancário.

Da preparação da compra à escolha da localização, passando pelo financiamento e pela negociação, a Chave Mestra reúne informação e conselhos práticos para ajudar compradores, investidores e vendedores a tomar decisões mais informadas no mercado imobiliário

A capacidade financeira também influencia a negociação, embora o preço não seja a única variável em discussão. Num artigo publicado na Chave Mestra, João Esteves, franquiado da ERA Coimbra Universitária, explica que as condições de pagamento, o prazo para a escritura ou os equipamentos incluídos no imóvel podem fazer parte de uma proposta. Ter o financiamento pré-aprovado e conhecer os preços praticados na zona são outros fatores que ajudam o comprador a negociar com maior segurança.

Para quem vende, conhecer os preços praticados na vizinhança é importante, mas não chega: o orçamento dos interessados, as condições de financiamento e as alternativas existentes noutras localizações também influenciam a negociação

Ainda assim, os números contam sempre apenas uma parte da história, até porque por detrás de cada transação há circunstâncias que não cabem numa estatística. Para quem vende, conhecer os preços praticados na vizinhança é importante, mas não chega: o orçamento dos interessados, as condições de financiamento e as alternativas existentes noutras localizações também influenciam a negociação. Compreender estas dinâmicas permite preparar melhor a venda de um imóvel e tomar decisões mais informadas num processo que envolve, muitas vezes, uma parte significativa do património familiar.

Além dos conteúdos dedicados à compra e venda de habitação, a Chave Mestra reúne informação sobre arrendamento, financiamento, investimento e valorização de imóveis. O portal procura responder às dúvidas de quem pretende entrar no mercado imobiliário, mas também de quem já é proprietário e procura gerir ou valorizar a sua casa. Está a preparar a compra ou venda de casa? Explore os guias da Chave Mestra e esclareça as dúvidas antes de avançar.