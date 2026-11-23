A Rússia avisou esta segunda-feira a Estónia de que as suas ações “perigosas e provocativas” ameaçam desencadear uma guerra aberta entre os dois países, reagindo à decisão de Tallin de fechar a fronteira terrestre entre os dois países. A reação de Moscovo foi transmitida ao encarregado de negócios estónio, Marek Juhtogi, chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo para receber a advertência.

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As tensões entre os dois países agravaram-se muito devido à decisão da república báltica de fechar a fronteira terrestre a partir de 1 de dezembro.

“O diplomata estónio foi informado mais uma vez de que tais ações provocatórias e extremamente perigosas estão prestes a desencadear uma guerra aberta com a Rússia”, afirmou o ministério russo, em comunicado.

Segundo Moscovo, o encerramento da fronteira com a Rússia “representa, principalmente, mais um golpe para a economia estónia”, mas terá também “consequências negativas tanto para Tallin como para os seus aliados da União Europeia (UE) e da NATO”.

O comunicado indica que as “ações hostis” da Estónia procuram também obstruir a movimentação de navios russos no mar Báltico, tentando “inspecioná-los, apreendê-los e retê-los com o objetivo de impor um bloqueio naval” contra a Rússia.

“O chefe da missão diplomática da Estónia foi informado de que esta política injustificada de fomentar a hostilidade generalizada contra o nosso país continuará a desestabilizar a situação na região e a afetar negativamente tanto o bem-estar dos estónios como a já precária situação económica desta nação báltica”, acrescentou o comunicado.

Moscovo advertiu ainda Tallin de que “se reserva o direito de tomar medidas políticas e diplomáticas” para defender os seus interesses nacionais.

Segundo os meios de comunicação social russos, o diplomata estónio deixou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sem prestar declarações à imprensa.

A diplomacia russa já tinha anunciado, no dia 20 de novembro, que iria convocar Juhtogi por causa das “ações hostis” tomadas por Tallin, consideradas inaceitáveis por Moscovo.

Segundo o lado russo, o fecho dos cerca de 135 quilómetros de fronteira comum é uma medida destinada a “inflamar extremamente as relações” entre Moscovo e “a região do Báltico”.

As autoridades russas afirmaram ainda que a decisão foi tomada “sem qualquer consulta a Moscovo”, sublinhando que o fecho da fronteira terá consequências “muito negativas” para a economia do pequeno país, sobretudo na zona fronteiriça, habitada por um grande número de russos étnicos.

O Governo da Estónia anunciou na sexta-feira passada a sua decisão de encerrar a fronteira terrestre com a Federação Russa, o que implica o encerramento de cinco passagens fronteiriças.

Na mesma ocasião, o país báltico acrescentou que irá reavaliar a situação no prazo de seis meses para verificar se a reversão da decisão beneficiaria a segurança nacional e a ordem pública.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia esclareceu que estas restrições apenas afetarão o tráfego rodoviário e não se aplicarão a pessoas e cargas que atravessem a fronteira por comboio, cuja circulação já é estritamente limitada.

Tallin denunciou no mesmo dia aquilo a que chamou “atividades hostis contínuas contra a Estónia e outros países europeus”, referindo-se à recente tentativa de sabotagem contra uma empresa de defesa estónia atribuída a Moscovo, algo que a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, rejeitou.

Com esta decisão e após o encerramento da fronteira finlandesa, os únicos países europeus que manterão as suas fronteiras com a Rússia abertas são a Noruega, a Letónia, a Lituânia e a Polónia, sendo que os dois últimos fazem fronteira com o enclave russo de Kaliningrado.