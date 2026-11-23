Seguradora Pelayo sofreu ciberataque que expôs dados pessoais, apólices e IBAN de clientes
A Pelayo confirmou um ciberataque que permitiu o acesso indevido a dados pessoais e ao IBAN de alguns clientes, tendo já notificado as autoridades espanholas de proteção de dados.
A seguradora espanhola Pelayo foi alvo de um ciberataque que permitiu o acesso não autorizado a informações pessoais de alguns dos seus clientes, incluindo dados de identificação e contacto, informações relativas às apólices de seguro e o IBAN das contas bancárias registadas.
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A empresa detetou o ataque através dos seus sistemas de controlo e ativou os protocolos de segurança para conter o acesso e minimizar os impactos do incidente, segundo informou em comunicado divulgado na sexta-feira.
Apesar da exposição dos dados, a Pelayo assegura que o ataque não comprometeu o funcionamento dos seus sistemas nem a prestação dos serviços aos clientes.
Na sequência do incidente, a seguradora reforçou os mecanismos de prevenção, vigilância e segurança, com o objetivo de aumentar a proteção da informação e evitar situações semelhantes no futuro.
De acordo com o jornal Europa Press, a empresa já notificou a Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) e as autoridades competentes, tendo também comunicado diretamente a situação às pessoas afetadas.
A Pelayo recomenda aos clientes que estejam atentos a possíveis chamadas telefónicas, mensagens ou comunicações suspeitas e que não forneçam informações pessoais ou financeiras perante pedidos cuja origem não seja possível confirmar, avança a Seguros News.
O grupo Pelayo é formado pela Pelayo Mutua de Seguros, Pelayo Vida, Agencia Central de Seguros (ACS), Pelayo Serviços Auxiliares de Seguros, Agropelayo, Nexia e Mutraolivar. O grupo posiciona-se como a segunda maior mútua em Espanha, com presença em toda a Espanha e uma rede de 300 agências de assistência aos mutualistas. É a 29ª maior seguradora ibérica pelo ranking ECOseguros .
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