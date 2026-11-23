A greve dos maquinistas da CP, que começou à meia-noite e que se prolonga até sexta-feira, deverá levar a algumas supressões de comboios já no primeiro dia, embora “não em grande escala”, segundo o presidente do sindicato.

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Questionado pela Lusa, o presidente do SMAQ — Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses, António Domingues, confirmou que a greve se mantém nos moldes anunciados, com uma paralisação total na terça e quarta-feira, dias para os quais foram definidos serviços mínimos.

O dirigente sindical explicou que, durante o dia de hoje, não se apresentarão ao serviço os trabalhadores cujos turnos impliquem deslocações para fora da sua área de residência, ficando deslocados, bem como aqueles que iniciariam o turno hoje, mas só o terminariam na terça-feira.

De acordo com os dados entretanto disponibilizados pela CP, do total de 420 comboios programados foram suprimidos 65 (15,5%), dos quais 12 de longo curso (metade dos 24 previstos). Já no serviço regional foram suprimidos 25 dos 96 comboios programados, o corresponde a uma taxa de supressão de 26%.

No que se refere aos urbanos, em Lisboa o impacto foi menor, com apenas três dos 201 comboios programados a não saírem (taxa de supressão de 1,5%). No Porto, até às 10:00 tinham sido suprimidos 21 dos 88 comboios previstos (23,9%), enquanto nos Urbanos de Coimbra a taxa de supressão atingiu os 36,4%, tendo ficado parados quatro dos 11 comboios programados.

Numa informação publicada no site, a CP já tinha alertado para “fortes perturbações” na circulação ferroviária, com a supressão de diversos comboios em todos os serviços.

Segundo uma decisão do Tribunal Arbitral, de 19 de novembro, consultada pela Lusa, a greve tem caráter parcial nos dias 23 e 26 – abrangendo os maquinistas que ficam deslocados após o fim dos turnos – estando prevista uma paralisação da totalidade dos profissionais nos dias 24 e 25.

O tribunal decidiu não fixar serviços mínimos adicionais de transporte de passageiros para os dias 23 e 26, tendo em conta “a natureza parcial da paralisação nesses dias e o impacto estimado de supressão de oferta significativamente inferior”.

No acórdão, o tribunal determina ainda que os serviços mínimos de transporte nos dias 24 e 25 devem dar prioridade aos comboios urbanos e suburbanos nas horas de ponta da manhã e da tarde, bem como às primeiras e últimas ligações do dia nos serviços interurbanos e de longo curso, privilegiando as localidades sem alternativas rodoviárias razoáveis.

Os serviços mínimos abrangem os comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional e Regional, assim como os comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra.

A CP informou ainda que os clientes que já adquiriram bilhetes podem solicitar o reembolso do valor total ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

Durante todo o período da greve ficam também assegurados os serviços necessários à segurança da circulação ferroviária, manutenção e resposta a situações de emergência.

A paralisação tem como principais reivindicações a recuperação do poder de compra, a valorização profissional, a melhoria das condições de trabalho e o reforço da segurança ferroviária.

O SMAQ apresentou um pré-aviso de greve na CP para o período compreendido entre as 00:00 de hoje e as 24:00 de sexta-feira, abrangendo os trabalhadores das categorias profissionais que representa.

Os trabalhadores reivindicam a recuperação do poder de compra, afetado pelo aumento do custo de vida, a atualização das componentes remuneratórias e a compensação dos encargos que decorrem da organização do serviço.

“A atividade dos maquinistas apresenta características particularmente exigentes, incluindo horários irregulares, deslocações frequentes, refeições fora de casa e períodos de repouso longe da residência”, refere o SMAQ.

“Exigimos o cumprimento integral dos procedimentos técnicos e regulamentares e condições que permitam aos profissionais exercer as suas funções com o rigor, a responsabilidade e a segurança que a atividade exige”, refere o sindicato.

A melhoria das escalas de serviço, dos tempos de trabalho e de repouso e das condições das instalações sociais e o cumprimento integral do Acordo de Empresa, enquanto instrumento fundamental de regulação das relações laborais na CP, são outras reivindicações dos trabalhadores.

(Notícia atualizada com o número de comboios suprimidos até às 10h)