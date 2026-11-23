A Tinkle obteve a certificação internacional UNE-EN ISO/IEC 42001:2023, tornando-se a primeira empresa de consultoria especializada em comunicação e relações públicas em Espanha e Portugal a alcançar este reconhecimento e posicionando-se entre as empresas pioneiras do país na certificação dos seus sistemas de gestão de inteligência artificial.

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A certificação, concedida pela entidade internacional AJA Registrars Europe após um processo de avaliação, atesta que a empresa dispõe de um sistema de gestão em conformidade com os requisitos desta norma internacional, que visa garantir uma utilização responsável, segura, transparente e controlada da inteligência artificial nas organizações.

Com este reconhecimento, a Tinkle indicou que dá um passo significativo na transformação do setor da comunicação, no qual a inteligência artificial está a passar de uma ferramenta de apoio para se tornar uma componente cada vez mais importante dos processos de análise, planeamento estratégico, produção de conteúdos, gestão da reputação e execução de projetos para os clientes.

A irrupção da inteligência artificial está a redefinir os modelos de trabalho das consultoras de comunicação e relações públicas. A sua incorporação permite melhorar a capacidade de análise, processar grandes volumes de informação, identificar tendências, otimizar processos e desenvolver novas soluções para as organizações.

No entanto, esta transformação também coloca desafios relacionados com a confidencialidade da informação, a proteção de dados, a propriedade intelectual, a fiabilidade dos conteúdos, a transparência e a supervisão humana das decisões.

Num setor que trabalha diretamente com a reputação de empresas, instituições e dirigentes, estes riscos assumem uma relevância especial. A utilização de ferramentas de IA sem sistemas adequados de governação pode afetar tanto a qualidade dos serviços como a confiança dos clientes. A certificação ISO 42001 introduz, precisamente, um quadro internacional para gerir estes riscos, através de políticas, procedimentos, responsabilidades e mecanismos de supervisão e melhoria contínua.

Para a Tinkle, a incorporação da inteligência artificial nos processos de comunicação deve ser acompanhada de garantias que permitam tirar partido de todo o seu potencial tecnológico sem comprometer os padrões profissionais, a segurança da informação nem a confiança depositada pelos clientes. A obtenção desta certificação representa também um elemento diferenciador no mercado das consultoras de comunicação.

À medida que a inteligência artificial assume um papel cada vez mais relevante na execução dos projetos, as grandes empresas e instituições exigem maiores garantias sobre a forma como os seus fornecedores utilizam estas tecnologias, que controlos aplicam e como protegem a informação corporativa e a reputação.

Neste contexto, a certificação internacional permite à Tinkle comprovar a existência de um sistema de gestão avaliado por uma entidade externa, de acordo com critérios reconhecidos internacionalmente. O âmbito da certificação abrange os serviços de agência e consultoria estratégica e operacional nas áreas da comunicação, relações públicas, reputação e meios digitais e sociais. A norma ISO/IEC 42001, publicada em 2023, constitui a primeira norma internacional especificamente concebida para sistemas de gestão de inteligência artificial.

Com esta certificação, a Tinkle salientou que consolida o seu compromisso de integrar inovação tecnológica, conhecimento estratégico e responsabilidade profissional num mercado que atravessa uma profunda transformação. A empresa considera que o futuro da consultoria em comunicação não dependerá apenas da capacidade de incorporar ferramentas de inteligência artificial, mas também da solidez dos sistemas estabelecidos para as gerir e aplicar com garantias.

A certificação constitui um novo avanço nesta estratégia e coloca a Tinkle numa posição de destaque no processo de adaptação do setor da comunicação à nova economia da inteligência artificial.